Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Scalper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
23 (85.18%)
Perte trades:
4 (14.81%)
Meilleure transaction:
6.80 USD
Pire transaction:
-5.95 USD
Bénéfice brut:
47.12 USD (383 206 pips)
Perte brute:
-14.81 USD (147 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (19.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.33%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.43
Longs trades:
17 (62.96%)
Courts trades:
10 (37.04%)
Facteur de profit:
3.18
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
2.05 USD
Perte moyenne:
-3.70 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-5.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.01 USD
Maximal:
5.95 USD (1.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
18.31% (97.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 32
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 236K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.80 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.67 USD
Perte consécutive maximale: -5.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

A revolutionary expert advisor that doesn't just navigate volatility—it conquers it! This isn't just software;

it's your personal financial powerhouse, transforming chaotic market swings into a cascade of profitable opportunities.

Imagine a scalping maestro, precisely driven by dynamic grid logic , meticulously carving out pips while you watch.

Fully customizable, this MT5 marvel is your unfair advantage, whether you're snatching rapid gains or expertly surfing major trends.

Elevate your trading, dominate the charts, and redefine your success story with unparalleled precision and style.

Aucun avis
2026.01.04 04:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 04:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA BTC Scalper
100 USD par mois
0%
0
0
USD
532
USD
1
100%
27
85%
100%
3.18
1.20
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.