Rinaldo Adi Sarosa

Trader Proc

Rinaldo Adi Sarosa
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
342
Bénéfice trades:
237 (69.29%)
Perte trades:
105 (30.70%)
Meilleure transaction:
1 641.55 USD
Pire transaction:
-1 895.86 USD
Bénéfice brut:
18 993.53 USD (84 733 pips)
Perte brute:
-16 095.15 USD (78 548 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 214.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 258.18 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
96.72%
Charge de dépôt maximale:
27.37%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
64 (18.71%)
Courts trades:
278 (81.29%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
8.47 USD
Bénéfice moyen:
80.14 USD
Perte moyenne:
-153.29 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-9 223.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 223.78 USD (12)
Croissance mensuelle:
-34.47%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
133.59 USD
Maximal:
9 223.78 USD (72.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.05% (9 223.78 USD)
Par fonds propres:
56.87% (10 695.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 253
AUDUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -348
AUDUSD 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -12K
AUDUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 641.55 USD
Pire transaction: -1 896 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 214.94 USD
Perte consécutive maximale: -9 223.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 8918
ICMarketsSC-Live16
0.77 × 319
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live05
0.93 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 690
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 3186
RoboForex-ECN
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live12
1.23 × 101
49 plus...
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500

PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

MY BASE CURRENCY IS USD

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT4

------------------------------------------------------------------------------

* Past performance doesn't guarantee future result *


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 00:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 14:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trader Proc
30 USD par mois
62%
0
0
USD
12K
USD
27
100%
342
69%
97%
1.18
8.47
USD
57%
1:500
