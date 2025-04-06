SegnaliSezioni
Rinaldo Adi Sarosa

Trader Proc

Rinaldo Adi Sarosa
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 62%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
342
Profit Trade:
237 (69.29%)
Loss Trade:
105 (30.70%)
Best Trade:
1 641.55 USD
Worst Trade:
-1 895.86 USD
Profitto lordo:
18 993.53 USD (84 733 pips)
Perdita lorda:
-16 095.15 USD (78 548 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 214.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 258.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.72%
Massimo carico di deposito:
27.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
64 (18.71%)
Short Trade:
278 (81.29%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
8.47 USD
Profitto medio:
80.14 USD
Perdita media:
-153.29 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-9 223.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 223.78 USD (12)
Crescita mensile:
-34.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133.59 USD
Massimale:
9 223.78 USD (72.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.05% (9 223.78 USD)
Per equità:
56.87% (10 695.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 253
AUDUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -348
AUDUSD 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -12K
AUDUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 641.55 USD
Worst Trade: -1 896 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 214.94 USD
Massima perdita consecutiva: -9 223.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 8918
ICMarketsSC-Live16
0.77 × 319
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live05
0.93 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 690
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 3186
RoboForex-ECN
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live12
1.23 × 101
49 più
Forex EA that incorporates in neural networks and deep learning... my target is to get steady profit in long term

with minimum drawdown..

leverage 1:500

PLEASE ONLY USE THE BEST VPS AND BROKER

LOW SPREAD BROKER LIKE ICMARKETS

MY BASE CURRENCY IS USD

FAST VPS WITH LOW LATENCY / PING LIKE https://www.commercialnetworkservices.com/

MT4

------------------------------------------------------------------------------

* Past performance doesn't guarantee future result *


you can read this article how to subscribe signals-->

https://www.mql5.com/en/articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

How to get the same lotsizes with the signal 


2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 00:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 14:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Proc
30USD al mese
62%
0
0
USD
12K
USD
27
100%
342
69%
97%
1.18
8.47
USD
57%
1:500
