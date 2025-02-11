SignauxSections
Francisco Otavio Mariotini Goncalves

FGI

Francisco Otavio Mariotini Goncalves
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -57%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 229
Bénéfice trades:
1 046 (85.10%)
Perte trades:
183 (14.89%)
Meilleure transaction:
20.92 USD
Pire transaction:
-73.20 USD
Bénéfice brut:
789.77 USD (75 966 pips)
Perte brute:
-1 197.33 USD (90 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (26.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.05 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
83.43%
Charge de dépôt maximale:
106.21%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
535 (43.53%)
Courts trades:
694 (56.47%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
0.76 USD
Perte moyenne:
-6.54 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-637.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-637.42 USD (12)
Croissance mensuelle:
6.55%
Prévision annuelle:
82.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
541.68 USD
Maximal:
637.42 USD (63.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.43% (637.42 USD)
Par fonds propres:
82.26% (744.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 1229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm -408
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.92 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 USD
Perte consécutive maximale: -637.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

FGI
Aucun avis
2025.05.04 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 04:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 23:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 20:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 14:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.