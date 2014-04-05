AGE Pro Indicator
- Indicateurs
- Shanker Manokaran
- Version: 1.0
- Activations: 5
Transform Your Trading with Intelligent Divergence Detection and Grid Strategy Guidance
Real Trading Results
Live Trading Performance
AGE Pro MT5 EA
Adaptive Grid Elite Pro Indicator is a sophisticated technical analysis indicator that combines advanced divergence detection with intelligent grid trading guidance. This indicator provides professional-grade signal generation with complete visual guidance for grid trading strategies.
What You Get
4 Types of Visual Trading Signals
- Green Arrow Signals - Bullish divergence detected (Buy opportunities)
- Red Arrow Signals - Bearish divergence detected (Sell opportunities)
- Yellow Circle Markers - Grid entry levels for position averaging
- Blue Diamond Markers - Take profit zones for strategic exits
Smart Divergence Detection System
- RSI + MACD Analysis: Advanced divergence detection using dual oscillator confirmation
- Configurable Strength Filter: Adjustable signal strength threshold (0.0-1.0)
- Anti-Spam Technology: Prevents signal overload with minimum bar spacing between signals
- Lookback Period Control: Customizable analysis window (10-100 bars)
Intelligent Grid Trading Guidance
- Dynamic Grid Spacing: ATR-based adaptive spacing or fixed point spacing
- Direction-Aware Grid Levels: Shows averaging opportunities only in correct direction
- Mathematical Take Profit Zones: USD-based profit target calculations
- Progressive Position Sizing: 4-tier multiplier system for scaling positions
Professional Alert System
- Instant Notifications: Screen alerts with custom sound files
- Email Integration: Automated email alerts for new signals
- Push Notifications: Mobile alerts for trading opportunities
- Signal Details: Includes price level and strength percentage in alerts
Perfect For
Grid Trading Specialists
- Visual guidance for entry and averaging levels
- Mathematical take profit calculations
- Risk-managed grid spacing based on volatility
- Clear direction-based grid level display
Divergence Trading Professionals
- Advanced RSI + MACD divergence detection
- Configurable signal strength thresholds
- Clean signal display without spam
- Multi-timeframe compatibility
Active Traders
- Real-time signal notifications
- Customizable alert system
- Time filter for session trading
- Professional signal quality control
Strategy Developers
- Complete grid trading framework
- Customizable technical parameters
- Visual backtesting capabilities
- Educational grid level display
Key Technical Features
Signal Generation Engine
- RSI Period: Configurable (default 14)
- MACD Settings: Fast 12, Slow 26, Signal 9 (fully customizable)
- Divergence Threshold: Signal strength filter (0.0-1.0)
- Lookback Analysis: Configurable period (10-100 bars)
- Signal Spacing: Minimum bars between same-type signals (1-50)
Grid Calculation System
- Static Spacing: Fixed point-based grid intervals
- Dynamic Spacing: ATR-based adaptive grid spacing
- ATR Multiplier: Volatility sensitivity adjustment (0.5-5.0)
- Grid Multiplier: Overall spacing fine-tuning (0.5-3.0)
- Maximum Levels: Configurable grid depth (5-50 levels)
Position Management Tools
- Progressive Sizing: 4-tier position size multipliers
- Base Lot Calculation: Starting position size reference
- USD-Based Targets: Take profit calculations in dollars
- Risk Display: Maximum drawdown percentage monitoring
Advanced Customization
- Visual Elements: Adjustable arrow codes and symbol types
- Color Schemes: Customizable signal and level colors
- Time Filtering: Session-based trading windows
- Alert Controls: Comprehensive notification settings
How It Works
Step 1: Divergence Detection
The indicator continuously analyzes price movement against RSI and MACD oscillators, identifying divergence patterns that signal potential market reversals.
Step 2: Signal Validation
Each potential signal is evaluated for strength and filtered to prevent spam, ensuring only high-quality trading opportunities are displayed.
Step 3: Grid Level Calculation
When signals are generated, the system calculates optimal grid entry levels and take profit zones based on your configured spacing and risk parameters.
Step 4: Alert Generation
Qualifying signals trigger instant notifications with complete details including price level, signal type, and strength percentage.
Installation and Configuration
Quick Setup
- Purchase and download from MQL5 Market
- Install in MetaTrader 5 indicators folder
- Apply to any chart and timeframe
- Configure your preferred signal sensitivity
- Enable alerts for automatic notifications
Recommended Settings
- Conservative Trading: Threshold 0.7, Min Bars 15, Lookback 50
- Balanced Approach: Threshold 0.6, Min Bars 10, Lookback 50 (default)
- Active Trading: Threshold 0.4, Min Bars 5, Lookback 30
Visual Customization Options
Signal Display
- Adjustable arrow sizes and styles
- Customizable signal colors
- Grid level symbol selection (circles, dots, squares)
- Take profit zone markers (diamonds, stars, triangles)
Dashboard Controls
- Position selection (4 corners)
- Text color and size adjustment
- Background transparency options
- Information density settings
Alert Preferences
- Sound file selection
- Alert frequency control
- Email template customization
- Push notification formatting
Technical Specifications
System Requirements
- MetaTrader 5 build 2650 or higher
- Windows, Mac, or Linux operating system
- Minimum 1GB RAM for optimal performance
- Internet connection for alerts and updates
Market Compatibility
- All major currency pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.)
- Commodity markets (Gold, Silver, Oil, etc.)
- Stock indices (S&P500, NASDAQ, DAX, etc.)
- Cryptocurrency pairs (Bitcoin, Ethereum, etc.)
Timeframe Support
- Works on all timeframes from M1 to MN1
- Optimized for M15, H1, and H4 trading
- Consistent performance across all periods
- No timeframe restrictions or limitations
Why Choose This Indicator
Proven Foundation
Based on a successful AGE Pro MT5 Expert Advisor algorithm with the same mathematical foundation and signal generation logic.
Complete Solution
Not just basic signals - includes complete grid trading framework with entry guidance, position sizing, and exit strategies.
Professional Quality
Advanced technical analysis with institutional-grade signal filtering and comprehensive risk management tools.
Highly Configurable
Over 25 input parameters provide complete customization for any trading style, risk tolerance, or market preference.
User-Friendly Design
Clean, intuitive interface with professional visual elements and clear signal presentation.
Risk Management Notice
This indicator is a technical analysis tool designed to assist in trading decisions. It does not guarantee profitable trades or predict future market movements. Always implement proper risk management, use appropriate position sizing, and never risk more than you can afford to lose. Past performance of signals does not guarantee future results.
Support and Updates
Technical Assistance
- Available through MQL5 Market messaging system
Product Evolution
- Regular updates based on user feedback
- New features and improvements added continuously (dashboard functionality coming in future update)
Get Started Today
Transform your trading approach with professional-grade divergence signals and intelligent grid trading guidance. Join successful traders who rely on Adaptive Grid Elite Pro Signals for consistent market analysis and strategic trading decisions.
Experience the difference that professional trading tools make in your daily trading routine.
Compatible with all MetaTrader 5 builds from 2650 onwards. Tested across all major brokers and account types. Optimized for professional trading environments with institutional-grade performance standards.