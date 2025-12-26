Spécifications

Je recherche un développeur avec qui travailler pour créer un bot qui va produire des signaux en fonction des prix les plus haut ou bas des sessions. Deux pending order seront placés et un sera supprimé automatiquement des que l'autre est activé et un deuxième recovery trade sera placés au meme endroit ou le trade a été supprimé. Il ya un certain nombre de point que j'aimerais que ca soit modifiable on en parlera en privé. J'aimerais aussi avoir les source code du robot. J'attends vos propositions (J'aimerais préciser que je suis bilingue donc vous déranger pas si vous êtes pas allaise avec le français. Merci

Répondu 1 Développeur 1 Évaluation (392) Projets 542 40% Arbitrage 30 57% / 3% En retard 57 11% Travail Publié : 11 codes 2 Développeur 2 Évaluation (1) Projets 1 0% Arbitrage 0 En retard 0 Gratuit 3 Développeur 3 Évaluation Projets 0 0% Arbitrage 0 En retard 0 Gratuit 4 Développeur 4 Évaluation Projets 0 0% Arbitrage 0 En retard 0 Gratuit 5 Développeur 5 Évaluation (294) Projets 469 39% Arbitrage 102 40% / 24% En retard 77 16% Chargé Publié : 2 codes