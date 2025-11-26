Scripts: Test OpenCL
Vous êtes fous, félicitations.
Le testeur supporte-t-il également OpenCL ?
Vous êtes fous, félicitations.
Le testeur supporte-t-il également OpenCL ?
Dès que j'ai vu "2012.02.13 09:07:19 Terminal GPU : NVIDIA Corporation GeForce 8800 GTS avec OpenCL 1.0 (12 unités, 1188 MHz, 320 Mb, version 285.62", j'étais comme OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! . Je suis allé directement sur les forums :D
C'est le truc le plus cool du monde, ça rendrait tous les tests beaucoup plus rapides, les gpus continuant à progresser dans le cadre de la loi Mooore.
En tout cas, je suis vraiment content, mais je ne sais pas encore si ça va beaucoup aider, parce que parfois je mets mon quad gratuitement sur le nuage de test, et il est généralement inactif. J'ai l'impression que les gens ne testent plus autant. Les statistiques sur la charge du nuage sont-elles connues ?
Dès que j'ai vu "2012.02.13 09:07:19 Terminal GPU : NVIDIA Corporation GeForce 8800 GTS avec OpenCL 1.0 (12 unités, 1188 MHz, 320 Mb, version 285.62", j'étais comme OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! . Je suis allé directement sur les forums :D
C'est le truc le plus cool du monde, ça rendrait tous les tests beaucoup plus rapides, les gpus continuant à progresser dans le cadre de la loi Mooore.
En tout cas, je suis vraiment content, mais je ne sais pas encore si ça va beaucoup aider, parce que parfois je mets mon quad gratuitement sur le nuage de test, et il est généralement inactif. Il semble que les gens ne testent plus autant. Les statistiques sur la charge du nuage sont-elles connues ?
Avez-vous pu exécuter le script d'exemple et voir l'ensemble de Mandelbrot ?
Le script ne démarre pas et renvoie seulement une erreur car il ne peut pas ouvrir le contexte bien que le terminal signale le GPU :
PI 0 opencltest(EURUSD,H1) 06:40:09 OpenCL introuvable
2012.02.15 06:30:51 Terminal GPU : NVIDIA Corporation GeForce GTX 560M avec OpenCL 1.1 (4 unités, 1550 MHz, 3072 Mb, version 286.16)
Oui, j'ai pu le lancer, mais après l'avoir arrêté, ce truc bleu ne disparaît pas, j'ai dû fermer la fenêtre de la paire de devises pour qu'il disparaisse.
En tout cas, la température de mon gpu augmentait, ce qui veut dire qu'il a fait quelque chose.
Comment utiliser ce miracle dans le commerce ?
Pour méditer, vous savez, se détendre :)
Il s'agit d'un script démontrant les possibilités de la technologie, son utilisation.
Méditer, vous savez, se détendre :)
Il s'agit d'un script démontrant les possibilités de la technologie, quelle en est l'utilité.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Test OpenCL:
Un petit exemple de calcul de fractales de Mandelbrot en OpenCL, qui accélère considérablement le calcul par rapport à l'implémentation logicielle d'environ 100 fois.
Author: MetaQuotes