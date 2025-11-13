Indicateurs: Régression linéaire

Régression linéaire:

Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".

Régression linéaire

Author: Nikolay Kositsin

 
Très bon....n plus d'observer quand les prix traversent les lignes de limite de scalping, nous pouvons également voir clairement le canal de tendance des prix.
 

Comment charger cet indicateur sur une stratégie dans MQL5 ? Je reçois une erreur lorsque j'essaie de le charger avec iCustom, une suggestion ?

 
Comment charger cet indicateur sur une stratégie dans MQL5 ? Je reçois une erreur lorsque j'essaie de le charger avec iCustom, une suggestion ?

Désolé pour ma réponse tardive, mais cet indicateur dessine des objets sans les tampons de l'indicateur. iCustom n'appelle que les tampons de l'indicateur.

Jetez un coup d'œil à iBarShift et ObjectGetValueByTime, reliez-les via des variables, assignez les valeurs de décalage des barres pour chaque ligne à son propre tableau de tampons (dans une boucle), et vous aurez alors accès aux valeurs de décalage de chaque ligne en tant que tampon.

J'adore cette chaîne. Merci pour votre partage.
