Indicateurs: Régression linéaire
Comment charger cet indicateur sur une stratégie dans MQL5 ? Je reçois une erreur lorsque j'essaie de le charger avec iCustom, une suggestion ?
Désolé pour ma réponse tardive, mais cet indicateur dessine des objets sans les tampons de l'indicateur. iCustom n'appelle que les tampons de l'indicateur.
Jetez un coup d'œil à iBarShift et ObjectGetValueByTime, reliez-les via des variables, assignez les valeurs de décalage des barres pour chaque ligne à son propre tableau de tampons (dans une boucle), et vous aurez alors accès aux valeurs de décalage de chaque ligne en tant que tampon.
Régression linéaire:
Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".
Author: Nikolay Kositsin