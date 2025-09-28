Experts: cs2011
téléchargé, installé, testé, les paris ne se mettent pas, pas d'erreurs, essayé depuis 3 mois sans résultats.
J'aimerais avoir une description de l'Expert Advisor
Pour exécuter le test, à la ligne 84, remplacez :
double Limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT);
par .
double Limit= 15;
Il s'agit simplement d'un MACD ordinaire avec une commutation à un grand profit, et il fera une fortune.
L'auteur a bien sûr un grand respect, a pleinement utilisé le débilisme flagrant des règles du championnat, mais les organisateurs doivent réfléchir sérieusement et prendre en compte ce qui a été discuté dans des dizaines de sujets constamment : "les règles du championnat sont complètement absurdes. Les gens lancent des EA juste pour avoir de la chance. Il n'est pas question de paramètres optimaux qui seraient d'une manière ou d'une autre en corrélation avec la possibilité d'une utilisation réelle. Et ils gagnent, comme ce fut le cas dans le passé et toutes les autres années.
Il s'agit simplement d'un MACD ordinaire avec désactivation en cas de gros profit, et il va faire fortune.
L'auteur a bien sûr un grand respect, pleinement utilisé le débilisme flagrant des règles du championnat, mais les organisateurs doivent réfléchir sérieusement et prendre en compte ce qui a été discuté dans des dizaines de sujets en permanence : "les règles du championnat sont complètement absurdes. Les gens lancent des EA juste pour avoir de la chance. Il n'est pas question de paramètres optimaux qui seraient d'une manière ou d'une autre en corrélation avec la possibilité d'une utilisation réelle. Et ils gagnent, comme ce fut le cas dans le passé et toutes les autres années.
Merci pour le conseiller !
Il sera intéressant de le suivre :)
Si vous n'aimez pas cela, ne participez pas ; ou si vous y tenez vraiment, organisez votre propre concours selon les règles de votre choix. Les gagnants ont une part de chance, mais elle ne joue pas un rôle décisif.
) C'est justement cela, la part de chance, c'est 99 % de chances de gagner ce championnat, et pas un pourcentage de moins. Si le championnat a lieu même avec un décalage d'un mois seulement (en arrière/en avant, peu importe), les chances qu'un seul des membres de la liste actuelle reste dans le top 10 sont négligeables, la plupart des EA du dernier championnat sont dans le domaine public, allez voir.
L'argument "Si vous n'aimez pas, ne participez pas" n'est absolument pas pertinent. Si vous avez un argument à opposer à ce que j'ai dit, je vous écoute, sinon ne postez pas. J'ai entendu cela 100 fois.
) C'est ça le problème, la part de chance est de 99% pour gagner ce championnat et pas un pourcentage de moins. Si le championnat a lieu même avec un décalage de seulement un mois (en arrière/en avant, peu importe) les chances qu'au moins 1 de la liste actuelle reste dans le top 10 sont négligeables, la plupart des EAs du dernier championnat sont dans le domaine public, allez y faire un tour.
L'argument "Si vous n'aimez pas, ne participez pas" n'est absolument pas pertinent. Si vous avez un argument à opposer à ce que j'ai dit, je vous écoute, sinon ne postez pas. J'ai entendu cela 100 fois.
1. Ne parlez pas de 99 %. Bien sûr, il y a de la chance, mais le pourcentage est beaucoup plus faible. Je dirais qu'il ne dépasse pas 50%, et dans ce cas, comme beaucoup de gens s'en rendent compte, il y a de la place pour faire des folies.
Oui, les règles ne sont pas parfaites, beaucoup de choses sont soumises à l'"ESPRIT" et ne sont pas clairement énoncées, mais malgré cela, elles sont tout à fait adéquates.
2) Il convient également de noter que, bien que la politique générale des organisateurs reste inchangée, les règles continuent d'être modifiées. Par exemple, dans ce championnat, le lot minimum a été réduit (à 0,01), ce qui a sans aucun doute contribué à l'émergence de nouvelles stratégies intéressantes. Je pense qu'une telle croissance de l'intérêt pour les multidevises peut être attribuée à cette décision (et à d'autres décisions similaires).
J'espère que les organisateurs continueront à rendre les règles plus adaptées à la création de systèmes de trading efficaces.
Je l'ai téléchargé, je l'ai lancé à partir du 01.10.11 (championnat) - le résultat ne coïncide pas avec le championnat, tout à fait sérieusement....
Pour tester cet Expert Advisor selon les conditions du championnat, vous devez utiliser le compte qui a été alloué par les organisateurs aux participants avant le championnat pour tester leurs Expert Advisors. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de modifier le code de ce Conseiller Expert comme le recommande Andrey Voitenko, mais de le prendre tel quel et de le faire fonctionner à partir du 03.10.2011. Les résultats coïncideront à l'identique.
L'Expert Advisor est vraiment optimisé pour le trading de cette année à partir du 01.01.2011 et montre exactement les résultats que l'auteur de l'Expert Advisor écrit.
Cependant, le Conseiller Expert fusionne immédiatement, ayant littéralement effectué quelques transactions dans la période du 01.01.2009 et du 01.01.2010. La mise en place d'ordres stop n'aide pas, pas plus que la réduction du lot initial. L'Expert Advisor est en tendance, comme l'écrit l'auteur, et c'est en effet vrai. En cas de temps plat, l'avantage accumulé dans la tendance est complètement perdu. Ce fait peut être constaté en testant l'Expert Advisor pour cette année. Par conséquent, si un temps plat se produit au cours des deux prochains mois, il se manifestera lors du championnat. L'auteur écrit également à ce sujet.
Du point de vue du Championnat, la stratégie choisie par l'auteur de l'Expert Advisor prétend être correcte (le Championnat n'a pas besoin d'Expert Advisors qui soient adaptés au trading sur des comptes réels). L'essentiel dans le championnat est la victoire, et la victoire est obtenue par le résultat des bénéfices, et le résultat dépend de la période de négociation, et la période de négociation n'est rien. C'est pourquoi lorsqu'un Expert Advisor entre dans une tendance (et c'est le cas), qui peut être prolongée, il devient leader. Et si le début du championnat était plat, le résultat aurait pu être le même que depuis le 01.01.2009 ou le 01.01.2010, et personne ne s'y intéresserait.
Mais il est possible de montrer les résultats attendus par les organisateurs et les sponsors du championnat, comparables aux bénéfices de 600% et plus (parce qu'ils sont prêts à payer pour cela !), d'une manière aussi originale ! - Telles sont les règles !
- www.mql5.com
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
cs2011:
Expert Advisor de l'Automated Trading Championship 2011.
Author: Igor Korepin