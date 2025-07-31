Nouvelle version de la Plateforme MetaTrader 5 Build 5200 : Prise en charge étendue d'OpenBLAS et contrôle amélioré dans MQL5
Le vendredi 1er août 2025, une version mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée.
Dans cette version, nous avons considérablement étendu la prise en charge de la bibliothèque d'algèbre linéaire OpenBLAS dans MQL5, en ajoutant près de 30 nouvelles fonctions. Ces améliorations offrent davantage de fonctionnalités pour développer des Expert Advisors qui utilisent l’apprentissage automatique.
De plus, MQL5 dispose désormais de contrôles plus stricts pour garantir la qualité des programmes développés. De nouvelles vérifications et contraintes du compilateur aident à prévenir les erreurs potentielles dans le comportement de l'application.
La plateforme de bureau introduit également une commutation automatique d'interface en fonction des paramètres de votre système d'exploitation, éliminant ainsi le besoin de l'ajuster manuellement.
Ce changement simplifie la lisibilité du code et élimine l’ambiguïté qui n’était auparavant accompagnée que d’un avertissement du compilateur.
Auparavant, la compilation générait un avertissement :
Pour un certain nombre de builds, un avertissement apparaîtra toujours dans le journal si une méthode cachée plus appropriée est disponible en fonction des paramètres :
see declaration of function 'B::func'
see declaration of function 'A::func'
truncation of constant value from 'double(3.141592653589793)' to 'int(3)'
Les noms correspondant peuvent toutefois être utilisés dans différentes portées.
Tous les paramètres et arguments du modèle doivent désormais être spécifiés explicitement :
OnnxSetOutputShape( … , ulong_array );
La mise à jour sera disponible via le système Live Update.