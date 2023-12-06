Erreurs, bugs, questions - page 820

Oui !!! Résultat 10027, erreur 4752 ! !! Merci ! !!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
L'autotrading est interdit par le terminal du client.

Je l'ai coché depuis le début dans les propriétés du conseiller expert, que manque-t-il d'autre ?

 
Félicitations.
 
une fois de plus, je n'ai pas allumé MT5 depuis quelques mois, mais le voici.....

je comprends qu'il n'y a pas encore de travail avec les tableaux dynamiques multidimensionnels dans mql5 ? ou plutôt seulement comme double x_arr[][3] ?

Si oui, quelqu'un a-t-il écrit une classe pour travailler avec des tableaux dynamiques multidimensionnels ?

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
IgorM:

Je n'avais besoin que de celles en deux dimensions, j'ai donc utilisé CArrayObj.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
MetaDriver:
Oui, c'est exactement ce que je cherche :

MetaDriver:

Je peux vous suggérer le problème suivant.

Tableau de n'importe quelle dimension (pour plus de clarté, limitons-le à, disons, ^16).

La dimensionnalité est définie à la création par le nombre de paramètres, comme pour les tableaux normaux.

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

Pour toutes les dimensions, les indexeurs devraient fonctionner ( A[i][j][k][n][m]....).

Uniquement pour le sport et l'entraînement cérébral. :)

Qui a résolu ce problème ?

Le problème est qu'une fois de plus, je voudrais porter le code C++ vers mql5, mais une fois de plus, je bute sur le "râteau" des tableaux dynamiques de mql5.

PS : J'aimerais lancer un sujet dans l'espoir que nous puissions collectivement surmonter ce problème...

Lors de l'affichage de l'onglet terminal/journal, appuyez sur "A" (anglais) XP SP3 Home

Résultat =.


