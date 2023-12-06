Erreurs, bugs, questions - page 820
Oui !!! Résultat 10027, erreur 4752 ! !! Merci ! !!
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
L'autotrading est interdit par le terminal du client.
Je l'ai coché depuis le début dans les propriétés du conseiller expert, que manque-t-il d'autre ?
une fois de plus, je n'ai pas allumé MT5 depuis quelques mois, mais le voici.....
je comprends qu'il n'y a pas encore de travail avec les tableaux dynamiques multidimensionnels dans mql5 ? ou plutôt seulement comme double x_arr[][3] ?
Si oui, quelqu'un a-t-il écrit une classe pour travailler avec des tableaux dynamiques multidimensionnels ?
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
Oui, c'est exactement ce que je cherche :
Je peux vous suggérer le problème suivant.
Tableau de n'importe quelle dimension (pour plus de clarté, limitons-le à, disons, ^16).
La dimensionnalité est définie à la création par le nombre de paramètres, comme pour les tableaux normaux.
XXArray xx2(5,7), xx5(12,12,16,16,8);
Pour toutes les dimensions, les indexeurs devraient fonctionner ( A[i][j][k][n][m]....).
Qui a résolu ce problème ?
Le problème est qu'une fois de plus, je voudrais porter le code C++ vers mql5, mais une fois de plus, je bute sur le "râteau" des tableaux dynamiques de mql5.
PS : J'aimerais lancer un sujet dans l'espoir que nous puissions collectivement surmonter ce problème...
Lors de l'affichage de l'onglet terminal/journal, appuyez sur "A" (anglais) XP SP3 Home
Résultat =.