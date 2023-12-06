Erreurs, bugs, questions - page 472

Nouveau commentaire
 
C'est plus simple comme ça... ",
 
TheXpert:
C'est plus facile comme ça... ",".
Oh, c'est vrai, j'ai regardé l'exemple dans la documentation ;-). J'utilise toujours ma fonction avec séparateur de chaîne partout, car le séparateur peut être une séquence de caractères.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 
marketeer:
Il n'y a pas deux ensembles.

Chaîne et tableau. Ils finissent tous par avoir les mêmes valeurs, non ?


En faire une chaîne de caractères délimitée...

И ? J'ai besoin des entrées par cellule.

Merci pour StringSplit. Ce n'est pas du tout dans l'aide.

 
Je vais devoir y réfléchir. En principe, c'est aussi une option. Merci à tous.
 
Silent:

Merci pour StringSplit. Ce n'est pas du tout dans l'aide.

C'est StringSplit. Téléchargez la dernière version, vous pouvez simplement supprimer le fichier d'aide actuel pour ce faire, l'éditeur téléchargera la version actuelle la première fois que vous y accéderez.
 
Rosh:
Il y a un StringSplit. Téléchargez une nouvelle version, vous pouvez simplement supprimer le fichier d'aide actuel pour ce faire, l'éditeur téléchargera la version actuelle à jour lors du premier accès.
Oui, nous l'avons maintenant, merci.
 
J'aimerais que quelqu'un me réponde... Aucun mot ici, aucun mot au SD...
 
Dans MQL5 il n'y a pas de scope comme dans C++. Par conséquent, toutes les déclarations à l'intérieur de la classe sont visibles de l'extérieur.
 
TheXpert:
J'aimerais que quelqu'un me réponde... Aucun mot ici, aucun mot dans le SD...
Ne vous inquiétez pas, j'ai une douzaine de tâches en SR et pas de mot sur toutes ;-).
 
mql5:
Il n'y a pas de scope dans MQL5 comme dans C++. C'est pourquoi toutes les déclarations à l'intérieur d'une classe sont visibles à l'extérieur.

Bon sang, j'espérais que c'était un bug.

Autre question : est-il prévu d'introduire des membres statiques et constants dans la classe ? -- Je n'ai pas encore trouvé comment contourner leur absence normale.

Et il y avait aussi un problème avec les pages de code. #180052

... Juste au cas où, vous ne pouvez pas non plus avoir des classes dans les classes ?

On nepeut pas les voir de l'extérieur :
Ne vous inquiétez pas, j'ai une douzaine de tâches dans SD et j'ai le silence sur chacune d'entre elles ;-).
Il est dommage que l'on trouve le temps de répondre à des questions d'un niveau explicitement élémentaire, alors que l'on ignore les questions auxquelles personne d'autre qu'eux n'est susceptible de répondre.
1...465466467468469470471472473474475476477478479...3184
Nouveau commentaire