Erreurs, bugs, questions - page 472
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est plus facile comme ça... ",".
Il n'y a pas deux ensembles.
Chaîne et tableau. Ils finissent tous par avoir les mêmes valeurs, non ?
En faire une chaîne de caractères délimitée...
И ? J'ai besoin des entrées par cellule.
Merci pour StringSplit. Ce n'est pas du tout dans l'aide.
Merci pour StringSplit. Ce n'est pas du tout dans l'aide.
Il y a un StringSplit. Téléchargez une nouvelle version, vous pouvez simplement supprimer le fichier d'aide actuel pour ce faire, l'éditeur téléchargera la version actuelle à jour lors du premier accès.
J'aimerais que quelqu'un me réponde... Aucun mot ici, aucun mot dans le SD...
Il n'y a pas de scope dans MQL5 comme dans C++. C'est pourquoi toutes les déclarations à l'intérieur d'une classe sont visibles à l'extérieur.
Bon sang, j'espérais que c'était un bug.
Autre question : est-il prévu d'introduire des membres statiques et constants dans la classe ? -- Je n'ai pas encore trouvé comment contourner leur absence normale.
Et il y avait aussi un problème avec les pages de code. #180052
... Juste au cas où, vous ne pouvez pas non plus avoir des classes dans les classes ?
Ne vous inquiétez pas, j'ai une douzaine de tâches dans SD et j'ai le silence sur chacune d'entre elles ;-).