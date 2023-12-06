Erreurs, bugs, questions - page 473

TheXpert:

Bon sang, j'espérais que c'était un bug.

Autre question : est-il prévu d'introduire des membres statiques et constants dans la classe ?

Des membres statiques sont prévus.
 
marketeer:

P.S. En fait, ce n'est pas une virgule qui devrait être passée ici, mais j'ai fait cette erreur parce que j'utilise ma propre fonction depuis longtemps, où le séparateur est une chaîne de caractères, pas un code - à mon avis, c'est plus pratique. Vous devez écrire StringGetCharacter(",", 0) comme deuxième paramètre ;

Je l'ai emballé dans une ligne, j'ai aussi assemblé la ligne d'entrée de deux. C'est bon :)

   StringSplit(Smbl_Crrnt+","+Smbl_,StringGetCharacter(",",0),Smbl_m);
 
tester_el_pro:

Malheureusement, vous écrivez avec un tel formatage que c'est impossible à lire.

Fournissez un exemple clair et reproductible avec une présentation complète des données d'entrée et de sortie, une description de l'environnement et les indicateurs de test eux-mêmes.

Autrement, dans ce mode, avec des hypothèses et des sous-entendus énormes, vous pouvez dériver n'importe quoi.

Renat:

Et si vous ne sauvegardiez pas la taille de la marge droite du modèle ?


dans mt4 - sauve ...

 

Je remarque que le prix d'ouverture a plus de 5 chiffres après le point. C'est censé être comme ça ?

tol64:

Je remarque que le prix d'ouverture a plus de 5 chiffres après le point. C'est censé être comme ça ?

Oui, ça pourrait bien être...
 
Interesting:
Oui, cela pourrait bien être le cas...
Dans ce cas, les positions ont été ouvertes manuellement. Si vous normalisez les prix dans l'EA, est-ce également possible ?)
tol64:
Dans ce cas, les positions ont été ouvertes manuellement. Si vous normalisez les prix dans l'EA, pouvez-vous observer cela également) ?
Ceci est observé lors du recalcul du prix d'ouverture d'une position qui a été formée par plusieurs transactions. Nous utilisons une formule spéciale pour calculer le prix moyen de toutes les transactions.
Interesting:
Oui, ça pourrait bien être...


tester_el_pro:

Faux, simple calcul...

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
