Erreurs, bugs, questions - page 473
Bon sang, j'espérais que c'était un bug.
Autre question : est-il prévu d'introduire des membres statiques et constants dans la classe ?
P.S. En fait, ce n'est pas une virgule qui devrait être passée ici, mais j'ai fait cette erreur parce que j'utilise ma propre fonction depuis longtemps, où le séparateur est une chaîne de caractères, pas un code - à mon avis, c'est plus pratique. Vous devez écrire StringGetCharacter(",", 0) comme deuxième paramètre ;
Je l'ai emballé dans une ligne, j'ai aussi assemblé la ligne d'entrée de deux. C'est bon :)
Malheureusement, vous écrivez avec un tel formatage que c'est impossible à lire.
Fournissez un exemple clair et reproductible avec une présentation complète des données d'entrée et de sortie, une description de l'environnement et les indicateurs de test eux-mêmes.
Autrement, dans ce mode, avec des hypothèses et des sous-entendus énormes, vous pouvez dériver n'importe quoi.
Et si vous ne sauvegardiez pas la taille de la marge droite du modèle ?
dans mt4 - sauve ...
Je remarque que le prix d'ouverture a plus de 5 chiffres après le point. C'est censé être comme ça ?
Oui, cela pourrait bien être le cas...
Dans ce cas, les positions ont été ouvertes manuellement. Si vous normalisez les prix dans l'EA, pouvez-vous observer cela également) ?
maison de fous ...:))
Plus de signes, plus de confusion et des yeux qui se brisent ...
:(
tester_el_pro:
Faux, simple calcul...