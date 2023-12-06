Erreurs, bugs, questions - page 464
Une autre série de problèmes/bugs.
1. il est très difficile (je ne sais pas depuis quand) de sélectionner ou désélectionner des objets sur le graphique. Je pointe la souris exactement sur l'objet, une infobulle apparaît, mais les clics ne modifient pas la sélection.
2. Si dans les sources se produit deux fois la même diffein, alors un avertissement sur la redéfinition, et c'est normal, mais en même temps - attention - la définition est réinitialisée, c'est-à-dire sous le texte il y a une erreur que le symbole est indéfini (c'est faux). Si vous supprimez l'une des définitions, l'avertissement et l'erreur disparaissent.
3. La fenêtre de test visuel aura-t-elle les mêmes barres d'outils que la fenêtre principale ? Très peu pratique sans règle.
4. J'ai rencontré un bug qui se produit lorsqu'il y a un modèle avec un indicateur pour un EA testé visuellement. Les positions sont affichées avec un décalage dans le temps. Je joins une capture d'écran.
Un autre souhait. Depuis longtemps, la possibilité de basculer entre les graphiques 2D, 3D et linéaires lors de l'optimisation nous a manqué. Depuis la naissance de MT5, ces éléments de menu ont été codés en dur. Cela sera-t-il fait un jour ?
Ces modes ne peuvent être changés que lorsque le calcul est terminé.
La fonction de re-rendu 2D et 3D est si coûteuse en termes de ressources qu'il est déraisonnable de l'exécuter pendant l'optimisation des paramètres de la stratégie de trading.
Pouvez-vous me dire ce que peut signifier le changement de type d'exécution au milieu du test, d'instantané à requête ?
L'historique conserve-t-il des données sur le mode de travail du concessionnaire à un moment donné ? Ou s'agit-il d'une erreur ?
Il existe un champ pour la paire de devises dans les paramètres du testeur de stratégie. Le champ est éditable, mais essayer d'entrer l'instrument requis ne fonctionne pas - rien ne se passe à l'entrée, et la tabulation se réinitialise et laisse l'ancien instrument. Écrire au service d'assistance ou peut-être y a-t-il déjà une telle tâche ?
Notez-le. Ce n'est clairement pas une fonctionnalité.
J'ai déjà fait un ajout ;-). J'essaie d'entrer dans l'EURGBP. Il figure dans l'aperçu du marché, mais pour une raison quelconque, il ne figure pas dans les listes de sélection des testeurs. Quel est le problème ?