Une autre série de problèmes/bugs.

1. il est très difficile (je ne sais pas depuis quand) de sélectionner ou désélectionner des objets sur le graphique. Je pointe la souris exactement sur l'objet, une infobulle apparaît, mais les clics ne modifient pas la sélection.

2. Si dans les sources se produit deux fois la même diffein, alors un avertissement sur la redéfinition, et c'est normal, mais en même temps - attention - la définition est réinitialisée, c'est-à-dire sous le texte il y a une erreur que le symbole est indéfini (c'est faux). Si vous supprimez l'une des définitions, l'avertissement et l'erreur disparaissent.

3. La fenêtre de test visuel aura-t-elle les mêmes barres d'outils que la fenêtre principale ? Très peu pratique sans règle.

4. J'ai rencontré un bug qui se produit lorsqu'il y a un modèle avec un indicateur pour un EA testé visuellement. Les positions sont affichées avec un décalage dans le temps. Je joins une capture d'écran.


 
Un autre souhait. Depuis longtemps, l'optimiseur n'a pas la possibilité de basculer entre les graphiques 2D, 3D et linéaires pendant l'optimisation. Depuis la naissance de MT5, ces éléments de menu ont été zappés. Cela sera-t-il fait un jour ?
 
marketeer:
Un autre souhait. Depuis longtemps, la possibilité de basculer entre les graphiques 2D, 3D et linéaires lors de l'optimisation nous a manqué. Depuis la naissance de MT5, ces éléments de menu ont été codés en dur. Cela sera-t-il fait un jour ?

Ces modes ne peuvent être changés que lorsque le calcul est terminé.

La fonction de re-rendu 2D et 3D est si coûteuse en termes de ressources qu'il est déraisonnable de l'exécuter pendant l'optimisation des paramètres de la stratégie de trading.

 
Renat:

Ces modes ne peuvent être changés que lorsque le calcul est terminé.

La fonction de réévaluation 2D et 3D est si coûteuse en termes de ressources qu'il est déraisonnable de l'exécuter pendant la collecte de statistiques pour optimiser les paramètres de la stratégie de trading.

Autant que je me souvienne, 4 l'autorise. Pourquoi est-ce autorisé là-bas mais pas ici ? Et en principe, le coût élevé des ressources pour ces opérations est, de mon point de vue, un bug auquel il faut remédier, plutôt que de le recouvrir pour "griser" une fonctionnalité utile. Quel type de super ressources les carrés d'ombrage requièrent-ils ? Il y a beaucoup de sorties graphiques dans le programme, et aucun problème de ressources nulle part. Vous me surprenez, vraiment.
 

Pouvez-vous me dire ce que peut signifier le changement de type d'exécution au milieu du test, d'instantané à requête ?

L'historique conserve-t-il des données sur le mode de travail du concessionnaire à un moment donné ? Ou s'agit-il d'une erreur ?

Il existe un champ pour la paire de devises dans les paramètres du testeur de stratégie. Il est éditable, mais une tentative d'entrer l'instrument requis ne fonctionne pas - rien ne se passe par l'entrée, et le tabou réinitialise l'instrument existant. Extra. J'essaie d'entrer dans l'EURGBP. Il est dans le Market Watch, mais il n'est pas dans la liste de sélection du testeur pour une raison quelconque. Quel est le problème ?
 
MoneyJinn:

Pouvez-vous me dire ce que peut signifier le changement de type d'exécution au milieu du test, d'instantané à requête ?

L'historique conserve-t-il des données sur le mode de travail du concessionnaire à un moment donné ? Ou s'agit-il d'une erreur ?

Cela dépend du volume des transactions. Petit - par instant, plus de 10.0 lots (réglage du serveur) - par demande.
 
marketeer:
Il existe un champ pour la paire de devises dans les paramètres du testeur de stratégie. Le champ est éditable, mais essayer d'entrer l'instrument requis ne fonctionne pas - rien ne se passe à l'entrée, et la tabulation se réinitialise et laisse l'ancien instrument. Écrire au service d'assistance ou peut-être y a-t-il déjà une telle tâche ?

Je vous écris. Il ne s'agit évidemment pas d'une fonctionnalité.
 
uncleVic:
Notez-le. Ce n'est clairement pas une fonctionnalité.
J'ai déjà fait un ajout ;-). J'essaie d'entrer dans l'EURGBP. Il figure dans l'aperçu du marché, mais il n'est pas dans les listes de sélection des testeurs pour une raison quelconque. Quel est le problème ?
 
marketeer:
J'ai déjà fait un ajout ;-). J'essaie d'entrer dans l'EURGBP. Il figure dans l'aperçu du marché, mais pour une raison quelconque, il ne figure pas dans les listes de sélection des testeurs. Quel est le problème ?
Et écrivez à ce sujet au SD. Comme "tout ce qui est dans la vue d'ensemble ne peut pas être sélectionné dans le testeur".
