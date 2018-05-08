Analogue à iBarShift - page 16
En général, je lis en diagonale et seulement les premières pages (peut-être qu'au milieu il y avait la tête brillante de quelqu'un ? :) ), tout le monde essaie d'ajouter des béquilles à l'interface terriblement incommode du terminal pour accéder à l'historique, il est plus facile d'écrire une couche entre le terminal et leur propre truc (en général, il devrait être dans la bibliothèque std). En outre, en conséquence, vous n'avez pas besoin d'écrire des scripts différents pour 4/5. J'ai fait une telle chose :
Et un exemple d'utilisation simple :
refresh() via définit le sien pour 4/5. Le graphique n'a qu'une seule période (M1 ou autre définie via define, pourquoi ce tracas avec leur abondance ?).
J'ai également implémenté quelques fonctionnalités utiles - reverse_mode() indexation de n'importe quel côté (si de gauche à droite, les index restent valides lors du dépliage du graphique). Possibilité de définir et de déplacer le bord du graphique set_curtainpos(), analogue du testeur - test, déplacement de la limite, test, déplacement. Opérateurs de comparaison surchargés à la structure My_point (pour un comportement valide dans de telles situations : 0.0000000009 == 1.0000000000).
Si quelqu'un agonise, je recommande cette approche, personnellement je ne suis pas désolé.
Zy : et j'ai abandonné les chandeliers classiques avec ouverture/fermeture/haut/bas, et j'ai mis le Point dans les bases - un chandelier donne deux Point's baissier haut>bas, haussier bas-haut. c'est vraiment très pratique.
J'attendrai les corrections dans la forme finale, merci de m'avoir répondu.
Bonne chance pour les examens !
Il s'est avéré être très nuancé.
Si j'avais su à quel point c'était compliqué, je ne me serais pas engagé )))).
Cette option devrait fonctionner correctement.
Si quelqu'un constate que le système ne fonctionne pas correctement, je lui serais reconnaissant de signaler le problème.
Dans quelle mesure les performances de votre iBars() diffèrent-elles de celles de la fonction standard Bars() ?
Cela dépend de la façon dont vous l'utilisez.
Si chaque appel à l'iBar change le TF ou le symbole, alors mon iBar sera environ deux fois moins lent.
Mais ce n'est absolument pas une situation réaliste d'un point de vue pratique.
Si vous l'utilisez comme ça, par exemple :
alors l'avantage de mes iBars par rapport aux barres ordinaires sera environ 10 fois ou plus.
Mais l'essentiel est qu'il n'y a pas de bug de raccrochage :
Je l'ai corrigé dans le code ci-dessus. Ajouté une ligne :
R-R-R-R-RESPECT !
Allez !
Où sont vos 10 secondes ?
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5 : 2
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5 : 0
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5 : 1
C'était MT5 ?
MT4
Essayez-le sur MT5 et soyez surpris.
Ce bug a été découvert complètement par accident grâce au post de @Aleksey Vyazmikin, pour lequel je dois le remercier beaucoup.
J'avais déjà observé ces interruptions auparavant, mais je ne pouvais pas expliquer leur origine. Qui aurait pu penser...