Analogue à iBarShift - page 15
Au fait, à propos de la fonction Bars(). Cela pourrait être la cause de la victoire.
Les cotypes peuvent aller pour tous les personnages sauf celui qui nous intéresse.
OK, j'ai regardé le nouveau code source. J'ai vu que les modifications qui ont été discutées n'ont pas été faites. Sortie.
L'utilisation de SYMBOL_TIME n'a de sens que lorsque le symbole demandé n'est pas dans la fenêtre Market Watch. Alors le TimeCurrent ne fera pas son travail. Mais cette variante d'utilisation des barres me semble peu probable. Mais le prix à payer pour obtenir l'heure actuelle via SYMBOL_TIME est beaucoup plus élevé, car SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) prend presque un ordre de grandeur de plus. Bien sûr, vous pouvez vérifier si le symbole figure dans le rapport de marché et, en fonction du résultat, utiliserTimeCurrent ou SYMBOL_TIME, mais ce n'est pas gratuit. De plus, vous devez toujours surveiller si un nouveau symbole est ajouté ou supprimé du rapport de marché. Il est donc plus facile de prévoir une clause selon laquelle, pour un fonctionnement correct des iBars, il est raisonnable d'avoir le symbole demandé dans le rapport de marché.
À propos de SERIES_LASTBAR_DATE, je pense que vous avez tort.SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) est un moindre mal.
La fonction SeriesInfoInteger ne provoque pas de pagination de l'historique. Si quelque chose en est la cause, c'est une demande de barreaux, ce qui est logique. Et la source des freins peut être vue dans ce court script, si vous le lancez
Généralement un bug très étrange. J'ai vérifié l'effet de l'historique des téléchargements sur celui-ci lorsque j'ai constaté que soudainement aujourd'hui sur le symbole EURUSD il n'apparaissait presque plus.
Il m'a forcé à télécharger tout l'historique. Et le bug est réapparu.
Je suppose que l'historique des téléchargements n'a aucun effet sur ce bug.
Je ne comprends pas pourquoi ce bug circule.
J'ai utilisé ce script pour le tester :
Le SD est-il au courant de tout ce sujet ?
Oui, j'y ai déjà écrit le 30.03.2018 - jusqu'ici silence.
En général, je pense que le chargement/chargement de données est le point faible du terminal.
D'accord, mais c'est aussi l'une des tâches les plus difficiles.
La fonction iBars est assez lourde, mais je recommande tout de même de l'utiliser à la place des Bars normales, jusqu'à ce que MQ corrige le bogue qui la bloque.
L'iBar se bloque alors que logiquement elle devrait retourner 0. En règle générale, il le renvoie pendant plus de 10 secondes. Il n'y a pas de tel bogue dans MQL4.
Dans la majorité des tâches, iBars fonctionnera plus rapidement que les barres normales, car non seulement il évitera le bogue, mais il essaiera de ne pas utiliser les fonctions Bars et SeriesInfoInteger chaque fois que possible, en raison de l'algorithme de sauvegarde des valeurs précédentes.
J'ai testé cette fonction dans le monde entier. Il semble que ce soit une copie intégrale de Bars.
Peut-être peut-on le faire d'une manière plus élégante. Si vous en avez envie, vous êtes les bienvenus. Si vous trouvez des erreurs, nous les corrigerons.
Alors...
L'analogue complet de la fonction iBarsShift aura alors la forme suivante :
Et la variante sans le dernier paramètre, qui est utilisée dans la grande majorité des cas, ressemblera à ceci :
J'utilise votre code iBarsShift+iBars (et d'autres iBarsShift) et j'obtiens 0 de iBarsShift, et une erreur lorsque le graphique TF H1 et le calcul pour H1.
ce qui correspond à cette ligne de code
Voici le code de l'indicateur dans son ensemble
PourquoiPrint(Day_Shift) renvoie toujours zéro, alors que la date et l'heure sont correctes ?
Il semble que ce soit un effet du week-end, puisque tout fonctionnait correctement l'autre jour (bien qu'avec une fonction différente, mais cela ne fonctionne pas non plus aujourd'hui).
Je m'excuse d'avoir laissé le code dans la mauvaise forme.
J'ai remarqué l'imprécision à l'époque et je l'ai presque corrigée, mais il y avait encore un petit problème facile à résoudre.
Je viens d'abandonner le code car je suis en train d'étudier et les examens ont commencé et je n'ai tout simplement pas le temps. Le dernier examen a lieu le 24 avril.
Après cela, je vais tout réparer et le poster sur CB.
J'ai déjà commencé à le publier, mais je l'ai mis en attente.
J'attendrai les corrections dans la forme finale, merci d'avoir répondu.
Bonne chance pour les examens !
