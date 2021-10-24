Matstat Econométrie Matan - page 8
Vous voyez le truc, c'est que je ne vous ai pas donné accidentellement l'exemple de Ask et Bid.
Que va-t-il arriver à Ask si Bid change ? Vous ne pouvez probablement pas le prévoir, car Ask a déjà changé en même temps que Bid, et vous ne savez pas ce qui lui arrivera ensuite.
Néanmoins, ils évoluent de façon linéaire et dépendent les uns des autres ;))
Si l'offre augmente, la demande augmentera probablement (mais ce n'est pas une obligation).
Si la demande baisse, l'offre va probablement baisser aussi (mais pas nécessairement).
N'est-ce pas ? Ou avez-vous une opinion différente ?
Ce n'est plus une question de prédiction, c'est une théorie sur laquelle beaucoup se battent ici.
Pourquoi appeler Ascet Bid ? Disons que l'axe des X est le temps et que l'axe des Y est le prix moyen de chaque jour de bourse. La prévision est une tendance à la hausse.
Où va-t-il aller ?
Et ici ?
Où est-ce que ça va ici ?
Et ici ?
Oleg, il y a une forte demande.
Ce fil de discussion ne concerne pas la physique.
Si vous utilisez la régression linéaire, la tendance est à la baisse.
vous ne comprenez rien du tout.
Peut-être qu'un jour tu comprendras... ou peut-être qu'elle ne le fera jamais.
Je comprends ce que vous essayez de dire.
Lisez le titre du fil. La physique ne figure pas dans le titre, bien qu'elle puisse décrire des processus non linéaires.
D'autres sciences sont également capables de le faire sans aucune attente mathématique. Il ne s'agit donc pas d'une question de compréhension des images,
mais d'une question de compréhension du sujet sur lequel vous écrivez.
Continué à la première sur la deuxième image respectivement.
C'est-à-dire que vous l'avez compris :
1. La prédiction est une caractéristique probabiliste ;
2. La régression linéaire n'est pas la seule méthode de prédiction des séries chronologiques;
3. la série de prix est un processus non stationnaire.
Bien joué !
Eh bien, je veux dire, tu comprends ça :
J'espère que vous réalisez que votre prédiction est de 0,5, c'est-à-dire sans probabilité.
Qu'est-ce que tu fais dans ce fil ?
Eh bien, vous ne savez même pas de quoi vous parlez.
Je lis des gens intelligents comme vous.