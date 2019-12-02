Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'auto-optimisation peut être faite à la fois à l'intérieur du conseiller expert (par exemple, j'ai écrit plusieurs parties dans le blog anglais il y a longtemps - le début ici) et à l'extérieur - le site est plein d'articles sur l'exécution d'une copie du terminal, l'optimisation du conseiller expert dans celui-ci et l'obtention des résultats (paramètres). La solution la plus récente est probablement celle de fxsaber.
Je ne regarde jamais les codes d'autres personnes et je ne veux pas savoir qui fait la co-optimisation et comment il le fait.
Beaucoup de gens écrivent comme s'ils savaient tout. Vous ne devez pas dire ce qu'il en sera et comment il sera, mais simplement montrer les résultats finaux. Que donne l'auto-optimisation ?
Ici, sur EURUSD, c'était le résultat le plus élevé (de 2017 à 2019), mais depuis cette année, cela a changé et d'autres paires sont arrivées. Cela dépend du TS bien sûr.
Voici un exemple de tests sur toutes les paires, sur des ticks réels, pour 2019, sur différents serveurs. Toutes les paires ont les mêmes paramètres de réglage. Il n'a pas été optimisé depuis le début de cette année. Et la question se pose : que se passera-t-il lorsque l'auto-optimisation fonctionnera ?
Le premier tableau compte 60 paires, le second 44.
À propos, la bibliothèque MQL possède une fonction spéciale pour les EA auto-optimisantes.
À propos, la bibliothèque MQL dispose d'une fonction spéciale pour l'auto-optimisation des EAs.
Où sont ces fonctions ?
Mais je vais tout de même procéder à une auto-optimisation virtuelle.
C'est-à-dire que le même robot fonctionnera séparément, mais il n'utilisera pas les fonctions de trading MQL, et au lieu des ordres d'ouverture et de fermeture, toutes les positions seront stockées dans des tableaux de structures. Et il en sera de même pour les résultats finaux.
À propos, la bibliothèque MQL dispose d'une fonction spéciale pour l'auto-optimisation des conseillers experts.
ExpertRemove()
Je ne pense pas qu'il existe un robot qui donne les mêmes résultats tout le temps.
Les résultats sont également différents lorsque vous changez de courtier, de type de compte de trading, sans parler des différentes paires de devises pour lesquelles vous devez optimiser chaque paire séparément et sélectionner les meilleurs paramètres d'entrée.
Il y a donc un besoin d'auto-optimisation virtuelle (sans l'optimiseur du testeur MT5).
Comment cela va-t-il fonctionner ?
Le samedi après la fermeture du marché, l'optimisation virtuelle est automatiquement activée pour chaque paire en utilisant des ticks réels pour 3, 6 ou 12 mois. Cela n'a pas plus de sens car le marché évolue en permanence.
Sur la base des résultats, une combinaison de paramètres d'entrée est automatiquement sélectionnée, par exemple qui a plus de profit mais moins de drawdown maximal, plus de transactions et un facteur de récupération plus élevé.
Tous ces paramètres sélectionnés sont écrits dans un fichier afin qu'ils puissent être chargés à l'ouverture du marché et fonctionner avec les nouveaux paramètres.
Pourquoi une optimisation virtuelle ? Parce qu'aucune fonction de trading MQL ne sera appelée pour assurer la vitesse. Bien entendu, toutes les opérations et tous les calculs doivent être effectués manuellement, à l'aide de formules.
Si quelqu'un l'utilise, je me demande à quelle vitesse il fonctionne et quels sont les résultats.
Cela vaut-il la peine de l'appliquer ?
Bien sûr, cela vaut la peine d'utiliser
par exemple, pour prérégler les paramètres d'un indicateur
ExpertRemove()
vous l'avez deviné :-)
vous-savez-comment ! vous saviez...
ExpertRemove()
Merci ! À quel endroit de l'EE doit-on entrer cette information ?
P.S. Je devrais peut-être essayer de cette façon :)
Merci ! À quel endroit de l'EE doit-on entrer cette information ?
P.S. Essayez peut-être de cette façon :)
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
Merci ! À quel endroit de l'EE doit-on entrer cette information ?
P.S. Essayez peut-être de cette façon :)
Vitaly, arrêtez de plaisanter comme ça. Au début, ma mâchoire s'est décrochée, surprise que tu ne saches pas que... Ce n'est que 10 secondes plus tard que j'ai réalisé...