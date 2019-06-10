"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 81
En lisant vos commentaires sur le sujet, j'en suis arrivé à une conclusion - je veux voir le projet bêta quand il sera ? et un article avec une description détaillée.
Ahem. Je commence déjà à ressentir un peu de culpabilité, malgré la légère irritation qui l'accompagne.
Aftar, écho peschi.
;)
Donc, il peut y avoir, quelque part, des rétroactions ?
Les cellules d'opérateur de retard sont responsables de la rétroaction, ce sont les cellules de sortie convoluées prises dans le tableau de sortie lui-même.
Le seul inconvénient est que pour chaque rang de l'opérateur de retard, il faudrait allouer de la mémoire pour toute la matrice, mais c'est un problème d'optimisation.
Il serait possible de faire des modèles d'amorçage par nom, par exemple, le modèle "MLP" indique les types de tous les neurones par "perseptrons".
Eh bien, puisque l'idée est claire, je vais répéter la question principale de savoir pourquoi j'ai commencé tout cela :
Les opposants sont invités à présenter le type de grille qui ne permet pas de décrire ce modèle ! !!
il est nécessaire de comprendre si l'idée a un avenir, puis nous écrirons un tas de code, et ensuite nous découvrirons qu'il est impossible de mettre en œuvre de nombreuses variantes de grilles.
Pour s'éloigner de ce "type de grille" - un concept plutôt artificiel, si l'on s'y prend bien.
C'est une sacrée façon de le dire... Et des synapses qui se développent et se coupent. Et des milliards de neurones. Et la forêt se découpe et s'empile elle-même.
(Yup.))
Je t'ai écrit. Pourquoi ne répondez-vous pas ?
D'abord, un peu hors sujet. Il y avait un projet à Caltech appelé PolyWorld. Le but du projet était de créer un monde bidimensionnel de créatures virtuelles, de leur donner un réseau cérébral simple et la capacité de voir, de se déplacer, de trouver de la nourriture, de se reproduire, de s'entretuer (la quantité de nourriture est limitée), etc. afin de survivre. Le réseau cérébral était composé de plusieurs neurones ayant une fonction entrée-sortie donnée et de synapses plastiques (pouvant être apprises) entre les neurones. À la naissance, les connexions entre les neurones sont aléatoires. L'objectif du projet était d'observer l'évolution de ce monde virtuel. Les personnes intéressées peuvent regarder une conférence sur ce projet ici (intéressant commence à la minute 16) :
https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0
Passons maintenant au sujet. Quelqu'un a-t-il essayé d'appliquer la génétique à un réseau constitué de neurones connectés entre eux, à des entrées et des sorties via des poids initiaux aléatoires ? Les synapses peuvent apparaître et disparaître en appliquant la règle de Hebb ou une autre règle d'apprentissage non supervisé. Créez un monde virtuel de tels réseaux : des traders négociant sur le Forex, chacun ayant un certain dépôt initial et essayant de l'augmenter aux dépens des autres traders. Par exemple, chaque fois qu'un trader réalise une transaction rentable, le bénéfice est déduit des fonds des autres traders, ou quelque chose de similaire, mais le total des fonds doit rester constant. Les traders sont en concurrence les uns avec les autres pour leur survie, c'est-à-dire pour ne pas perdre de dépôt. Vous pouvez introduire la possibilité de croiser des commerçants du réseau, etc. En bref, créer un véritable environnement pour l'évolution des réseaux sur le marché.