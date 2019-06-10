"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 42
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mettez-lui un fil dans la tête :))
Le profil romain est un retour en arrière, il ne fonctionne pas.
La couleur, oui, doit être changée, les analogies avec les shampooings seront inévitables (Schwarzkopf).
Le profil romain est un retour en arrière, il ne fonctionne pas.
Oui, tu as vu le logo de neuroshell ? Il semble faire référence aux ouistitis.
en général, une tête de robot dans un logo est bonne. c'est-à-dire qu'elle peut être développée dans une stylisation générale.
Ours - filer une variante où la tête ou les lettres (partie du mot) sont formées à partir de la structure du réseau neuronal. comme si elles en étaient tirées.
et c'est une bonne idée de jouer avec la notion d'ingénierie.
Intégration :)
Pour récapituler)
Un robot de construction romaine avec un clou dans le front et une plume à l'arrière de la tête, tel est le nom du projet. Avec une plaque d'identité d'INGÉNIEUR-intégrateur.
Je vais devoir y réfléchir.
Et ce n'est pas une mauvaise idée de battre la notion d'ingénieur.
Casque sur sa tête :)
:o)