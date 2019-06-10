"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 42

LeXpert:
Mettez-lui un fil dans la tête :))
Mettons-lui un clou dans la tête :))))
 

Le profil romain est un retour en arrière, il ne fonctionne pas.

La couleur, oui, doit être changée, les analogies avec les shampooings seront inévitables (Schwarzkopf).

 
Mischek:

Le profil romain est un retour en arrière, il ne fonctionne pas.

oui, avez-vous vu le logo de neuroshell ? il semble faire référence aux ouistitis.
 
sergeev:
Oui, tu as vu le logo de neuroshell ? Il semble faire référence aux ouistitis.
Je l'ai vu. C'est un mauvais logo.
 

en général, une tête de robot dans un logo est bonne. c'est-à-dire qu'elle peut être développée dans une stylisation générale.

Ours - filer une variante où la tête ou les lettres (partie du mot) sont formées à partir de la structure du réseau neuronal. comme si elles en étaient tirées.

et c'est une bonne idée de jouer avec la notion d'ingénierie.

 

Intégration :)

 

Pour récapituler)

Un robot de construction romaine avec un clou dans le front et une plume à l'arrière de la tête, tel est le nom du projet. Avec une plaque d'identité d'INGÉNIEUR-intégrateur.

Je vais devoir y réfléchir.

 
sergeev:

Et ce n'est pas une mauvaise idée de battre la notion d'ingénieur.

Casque sur sa tête :)
 
LeXpert:
Casque sur sa tête :)
et le clouer sur place)
 

:o)


