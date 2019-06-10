"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 25
Si vous avez besoin d'un exemple de code pour la méthode d'évolution différentielle, je peux vous l'envoyer. La méthode est assez simple. Il recherche les extrema mondiaux.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
La période de test et d'optimisation est un paramètre du système aussi important que la valeur de prise de bénéfices si elle est utilisée par exemple. Et il est stupide de supprimer certaines données ou d'en ajouter d'autres simplement parce que le réseau est réentraîné. Il est préférable de changer quelque chose dans le conservatoire (par exemple, changer la topologie du réseau).
TheXpert, merci, je vais y jeter un coup d'œil.
Créez un tel NS, messieurs les programmeurs, et nous allons commencer à le tester.
Vous semblez programmer un peu.
Laissez-moi vous donner un dll avec une grille et vous montrer comment l'utiliser (ce n'est pas difficile), et vous fournirez un modèle pour les tests et les discussions. Après tout, c'est vous qui créez les entrées et les sorties, la grille ne se soucie pas de ce qu'il faut apprendre.
Hélas, je ne peux fournir un exemple que pour le 4k. Grid echo grid.
Je ne veux pas vous donner le code source de la dll. Si vous avez peur, je peux donner les sources à une personne de confiance pour qu'elle les compile.
Je peux aussi mettre l'assemblage (dllka + EA) pour que tout le monde puisse le voir.
Si vous avez travaillé en réseau il y a une dizaine d'années, vous devriez d'abord rafraîchir vos connaissances dans le domaine concerné avant de dire quoi que ce soit.
Allez, viens. MLP est aussi bonne qu'elle peut l'être.
Ne nous battons pas, messieurs, c'est ce que je veux dire.
Ne nous battons pas, messieurs, c'est ce que je dis.
Personne ne l'a encore fait.
Cependant, nous devons comprendre pourquoi ils réduisent le nombre de neurones dans les couches et augmentent le nombre d'échantillons dans l'échantillon (l'essence est la même dans les deux cas - réduire les degrés de liberté des neurones) - bien sûr jusqu'à certaines limites - jusqu'à ce que le réseau cesse d'apprendre.
À quoi bon cette tâche sisyphéenne de création d'un moteur neuronal, si personne ne comprend comment l'utiliser de la manière la plus simple qui soit. On dirait que vous devrez écrire un manuel pour les nuls pour travailler efficacement avec le moteur - comme des conseils utiles. Sinon, nous serons confrontés à de nombreuses accusations de la part de simples utilisateurs, de commerçants : "J'utilise le neuro-moteur, mais mon dépôt est en train de fondre sous mes yeux - quel genre d'outrage est-ce là ? Je vais me plaindre !
C'est pour cela qu'il est souhaitable d'avoir quelqu'un de compétent, mais pas un programmeur.
Il n'est pas nécessaire de fabriquer un vaisseau spatial maintenant, quelle que soit l'expérience et le bagage que chacun d'entre vous a déjà à son actif.
Vous n'avez pas besoin d'une voiture, ni d'un vélo, juste d'un scooter. Simple, direct, compréhensible et fiable. Cela vous dispensera à ce stade des disputes sur la formule du meilleur carburant pour un vaisseau spatial.
Le simple fait d'avoir un scooter en état de marche attirera l'attention. Cela ne résoudra pas le super problème ? Ce n'est pas nécessaire. C'est suffisant pour attirer l'attention et cela vous permettra de faire plus facilement des compromis sur les choses simples.
Je vais formuler ce dont j'ai besoin pour commercer. Les autres commerçants ajouteront.
...
Dans ce que je voudrais obtenir.
Créez, messieurs les programmeurs, un tel NS et nous commencerons à le tester. Nous publierons les résultats des tests sur le forum et en discuterons. Grâce à cette approche, les traders et les programmeurs commenceront, pendant un court laps de temps, à parler un langage compréhensible pour les deux parties.
De ce qui précède, je conclus que :
Vous devez avoir trois blocs
1 unité de prétraitement
2 NS
3 unité de post-traitement
Le prétraitement va préparer et distribuer les données nécessaires aux entrées.
La NS se balance entre eux
Le post-traitement comprend à la fois les échantillons de sorties et l'interprétation des sorties pour Expert Advisor.
Le prétraitement et le post-traitement doivent être dans la même classe, sinon nous pourrions avoir des problèmes pour faire correspondre les entrées et les sorties pour l'entraînement. Cette classe exporte deux tableaux de sortie (entrées et sorties) vers le NS, le tableau de sortie est exporté par des méthodes mutuellement exclusives (en mode entraînement seulement en lecture, en mode travail seulement en écriture).
Ainsi, l'utilisateur sature les méthodes virtuelles de pré et post-traitement avec les siennes, se connecte à la classe de pré_post_traitement de NS et appelle la classe depuis l'EA. La classe Expert Advisor ne fournit que des données post-traitées (elle reçoit des données directement de l'environnement du marché).
Quelque chose comme ça.
Peut-être que je peux le faire. Je ne peux pas être un programmeur, je n'ai pas deux diplômes. Mais j'arrive à quelque chose.
Victor, toute aide est la bienvenue.
Je suis d'accord. Et que dire de ces vaisseaux, faisons un scooter/bicyclette (je veux dire, vous n'avez pas à l'inventer, vous devez juste l'implémenter dans MQL).
Fixons une tâche spécifique et réfléchissons à la manière de maximiser son efficacité. Par exemple, imaginez que je ne sache pas ce qu'est MQL5 (et que je ne connaisse la programmation orientée objet qu'au niveau des nuls), que je n'aie jamais eu affaire à NS (pas qu'avec NS, je ne comprenne pas les systèmes de conseillers experts, etc.) Mais je peux échanger des mains et avoir un certain TS.
Imaginons donc que toutes mes connaissances suffisent pour formuler ce qui suit :
1. j'ai besoin d'un neurone qui, sur la base de certaines données et de certaines règles (non connues à l'avance), produise un certain résultat sous la forme d'un certain signal. À la sortie, nous aurons les options suivantes : acheter, vendre, attendre.
2 Les signaux doivent provenir de sources différentes. Par exemple, il peut s'agir de modèles de chandeliers simples, d'indicateurs standard (CCI, MA, RSI, Stochastique, etc.), de l'évolution des prix et d'autres éléments qui peuvent venir à l'esprit d'un trader.
La logique et la fonctionnalité du réseau seront implémentées en aucune façon, et la façon dont le réseau sera formé n'a pas d'importance (pour moi, la NS est une boîte NOIRE/SWARN). Mais en termes de formation, il est important d'avoir la possibilité de s'entraîner en utilisant les données d'un fichier (ou de plusieurs fichiers) préparé à l'avance, pour les actions d'un trader/expert sur un compte de trading (ou d'autres options peuvent être disponibles).
4. L'ensemble des règles doit pouvoir être enregistré dans un fichier et, si nécessaire, chargé à partir de celui-ci.
En partant de tout cela, nous devons obtenir un NS qui sera composé de "deux" couches de neurones (rappelez-vous, je suis un imbécile !):
a) La première couche est constituée de neurones qui analysent le signal brut (indicateurs, modèles de chandeliers, flux de cotations, etc.) Dans une version simplifiée, chaque neurone ne traite qu'une seule source d'entrée. À la sortie, nous avons trois options : acheter, vendre, attendre.
b) Reçoit un signal codé (achat, vente, attente) d'un ou plusieurs neurones de niveau "initial". Génère un signal unique basé sur les règles.