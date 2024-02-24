L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 827
Les modérateurs du forum me surprennent. Il semble qu'il n'y en ait pas.
Non... Oui, il y en a. Mais ils sont réactifs lorsque vous vous plaignez. De retour de l'interdiction, maintenant je sais qui est un jabida-jabida.
Et à propos de mon Graal. Il n'est pas dégonflé, il est encore en pleine forme. Je l'invente au fur et à mesure. Parce que l'argent aime le calme...
C'est tellement drôle maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose. Je répondrai.
"Hé, j'ai cinq jours de congé." Cela semble sérieux et menaçant :-)
On dirait que vous plaisantez, j'ai écrit plus haut, pour ceux qui sont dans le réservoir : chips - rendements avec fenêtre exponentielle du passé, rendement(s) cible(s) du futur, MO - XGB, RF, oui peu importe MLP, SVM, le résultat n'est pas très différent. Résultat : 52-54% de précision, rapport de netteté dans le testeur 2-3
PS : Il s'agit bien sûr d'un exemple de test, pour réfuter l'utilisation de ZZ comme cible, dans les systèmes de combat tout est beaucoup plus compliqué.
Alesha - bien joué. Il va droit au but, sans crainte. C'est vrai, il n'y a rien à craindre. Personne ne fera rien de toute façon, ça a été vérifié. Les gens ont juste besoin d'un graal sous la forme d'un signal de trading et c'est tout. Et les quelques personnes qui examinent vraiment le marché, parce qu'elles ont investi du temps et de l'âme dans leur travail, ne peuvent pas abandonner leurs idées à cause de l'inertie. Le 1% qu'ils retirent du marché est LE 1%, leur mérite, et ils ne se détourneront jamais de leur chemin. S'ils ajoutent quelque chose de l'extérieur et obtiennent un autre +1%, cela n'aura aucun effet sur vos réalisations personnelles et votre bien-être. Il n'y a pas de concurrence.
Merci de votre attention.
Franchement parlant strictement formellement je n'ai pas prouvé pourquoi il est ainsi et d'ailleurs pas je l'ai deviné moi-même, l'information a été reçue quelques années plus tôt, dans la correspondance privée avec assez influent (sur le marché) algotrader, mais alors quand certains messieurs ouvertement ici ont écrit à ce sujet, j'ai aussi considéré que pas un secret et il est possible de soutenir.
À mon avis, il n'y a rien à prouver, tout est évident. Par exemple, lorsque nous faisons une régression, nous approximons une fonction vectorielle linéaire {y1,...,yn} = f(x1,....xk), probablement non linéaire, mais en substituant ixes à la cible, on ajoute artificiellement une composante linéaire, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn qui peut facilement être régressée, au lieu de la f(x1,...xk) recherchée. Vous l'avez écrit vous-même :
tout droit, on obtient une dépendance linéaire, sur laquelle le modèle est surajusté
Mais l'utilisation de zigzags est de bas niveau, alors à quoi bon :)
Dois-je le poster ? Je le poste. https://github. com/RandomKori/PythonForTraders Il y a une marge de profit. Ce projet est optimisé pour l'historique des tics de MT5 RTS. Je suis trop paresseux pour écrire un doku. Je l'ai fait pour moi. Il n'y a pas de script d'exportation de l'historique. Je voudrais l'exporter maintenant.
Merci !
Rédigez tout sous la forme d'un article, afin qu'il soit complet et que vous soyez rémunéré pour votre temps. Il n'est pas commode d'étudier par bribes :)
Des choses particulièrement utiles :
J'ai écrit les docks en Python MT bundle après tout. Je ne vais pas écrire un long article. Je ne suis pas en mesure de le faire. Je n'ai pas non plus le temps. Je ne pourrai pas l'écrire, et je n'ai pas le temps. De plus, j'aimerais que vos conseils soient dans vos oreilles. Je l'ai exposé. Je ne l'ai fait que pour moi. C'est aussi de la programmation génétique. Et en général, je suis en transe. L'ouvreur a perdu son deuxième procès. Vous trouverez les détails en ligne. Garder de l'argent là-bas est trop risqué. BCS n'a pas pris la peine d'ouvrir un compte pour moi depuis plus d'un mois. Et aussi à l'enfer avec elle. Il n'y a plus de courtier sur le marché russe avec MT5. Finam craint. Ils ne s'occupent même pas des options binaires. Où puis-je trouver un courtier avec MT5 ?
Pour l'ouvreur, des informations utiles. Je pensais travailler avec eux à la fin...