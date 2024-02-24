L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 748
Et la réponse à la question de savoir quelles données portent des informations sur l'avenir est simple. Les attentes en matière d'options (sourire de volatilité), sa pente, sa courbure et sa valeur réelle. Suivant : Delta et volume et intérêt ouvert du marché réel. Ensuite, le prix lui-même. Prix Akshin, ainsi appelé.
De toutes les listes, seuls le Delta et le volume pour 11 instruments sont disponibles pour moi, où j'ai réussi à faire 110 prédicteurs en utilisant ces données et construire des indicateurs simples, tels que AD, Stochastic et Standard deviation.
Il semble s'agir d'indicateurs standards, mais ils sont construits sur des données exceptionnelles, portant des informations sur l'avenir.....
Non merci......
Quant aux fenêtres, prenez mon TS de base, il y a toujours une fenêtre différente dictée par le marché lui-même, et sa formation implique un retournement du marché. Le moment le plus normal pour l'analyse est le moment du renversement anticipé.
Et j'attends des excuses de ta part, Max, pour mon scepticisme à l'égard de mon TS dans des versets que je devrais aussi aimer.
Mon marché est passé depuis longtemps de la hausse à la baisse et au recul, et le TS fonctionne toujours. Et si vous voyiez le modèle lui-même, vous seriez surpris (il est très petit).
jusqu'à présent, la croissance actuelle ne diffère pas des pics précédents en termes d'efficacité, c'est-à-dire que du point de vue de l'observateur, le système n'a pas changé
donc nous attendons au moins 3 fois la supériorité du plus grand pic.
Je réduirais les risques pendant que le système est testé, afin de ne pas dépenser trop en bière.
J'attends moi-même, Max.... en attendant moi-même... il faut un peu plus de temps, tous les signaux du TS de base ne fonctionnent pas..... beaucoup d'états "ne sait pas", par exemple pas de transactions depuis 2 jours....
Si vous regardez mon profil, vous verrez que la fourchette est plate pour la semaine.
2. Si votre système ne donne pas de signaux, alors "hélas"...
S'il y a le moindre doute que les flèches ne font que descendre.
Pour clarifier. Il n'y a pas de signal d'achat. Eh bien, pas encore.
Collègues !
Et si on filtrait aussi les meilleurs signaux de ces derniers ?
Je n'accepte les suggestions qu'en privé.
Tout le monde est silencieux.
Il est temps de placer un pari.
Qui sera le premier à faire un post.
Très bien. On arrête tout.
Pourquoi on ne parle pas ?
Très bien. On arrête tout.
J'ai eu un lot de nouvelles idées et j'ai décidé d'aboyer et de vérifier)