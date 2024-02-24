L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 739
et le mot "curvafitter" est quelque chose de neuronal ?
non, c'est quelque chose d'obscène
Vous verrez moins de sur-équipement et votre modèle dans toute sa gloire et sa misère.
Eh bien, eh bien....... Regardez ça... ba ba ba ba ba...
Et vous continuez votre modélisation dans un millier de bar.....
Vous ne comprenez pas le sens physique de la généralisation. Tout ce qui est brillant est simple. Un modèle ne doit pas être compliqué et plus il est simple, mieux c'est... Bonne chance !!!!
C'est le même modèle qui fonctionne pour la deuxième semaine et oui, il a été formé sur 40 points.....
Bien que vous puissiez avoir un résultat beaucoup plus cool que le mien. Alors, où est-ce que je m'adapte....
Vous ne comprenez toujours pas que je n'alimente pas TOUTES les barres d'une période, j'en alimente aussi un nombre sélectif, afin de ne pas charger le réseau de travail inutile sur des barres inutiles. Par exemple en Asie ou la nuit. Mais vous l'alimentez avec l'ensemble du marché et vous faites en sorte qu'il soit toujours sur le marché. Donc ça vous donne une connerie à la fin.
Mais je vais le répéter. Le vainqueur de cet argument sera celui dont la courbe du bilan croît au bon niveau. .....
Attendez 2 mois, je pense que c'est le temps minimum dont vous avez besoin pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Tout peut arriver pendant cette période.
Je suis d'accord, mais qui garde un modèle aussi longtemps ? Je pense que cette semaine sera une autre semaine, tout au plus une semaine de plus et ensuite pour se recycler.......
Les personnes qui demandent inconsciemment une taille d'échantillon plus importante sont des personnes handicapées par le théorème de la limite : elles croient inconsciemment qu'une taille d'échantillon plus importante rendra les estimations plus vraisemblables.
Et je le remarque au niveau subconscient, parce que d'habitude toutes ces personnes savent que la taille de l'échantillon ne garantit pas de la prune.
Pourquoi diable voudrions-nous dire quoi que ce soit sur l'avenir en estimant un bruit non stationnaire ?
Si nous discutons du modèle deMihail Marchukajtes, il y a deux circonstances qui sont ignorées à cause de la discussion sur la taille de l'échantillon :
Discuter de la taille d'un échantillon sans ces deux positions, c'est prendre le chemin de "rubbish in - rubbish out".
PS.
En médecine, les échantillons de quelques dizaines d'exemples sont monnaie courante. Néanmoins, les statistiques obtenues à partir de ces échantillons constituent la base des décisions relatives à la consommation de drogues.
Pourquoi ?
Car, lors de la création théorique d'un médicament, beaucoup d'efforts sont déployés pour justifier l'effet du médicament sur la maladie.
La seule chose qui nous différencie, c'est que nous mettons tout dans le même sac. Regardez le fil de discussion : 99% sur les perseptrons et presque rien sur le data mining.
Je l'ai depuis 3 jours et il était à +150%, puis le marché va changer et donc...
Le pourcentage de dépôt ne veut rien dire. Mon solde est faible, ce paramètre est donc hors normes, mais sinon le facteur Profit est important. C'est plus de trois, ce qui est très bien. Avec un deux, c'est bon parfois...
La semaine n'est pas encore terminée, alors attendez......
Dobro Post !!!!
En partant de l'idée que le polynôme lui-même n'est pas important, c'est la méthode pour l'obtenir qui compte, vous pouvez faire l'expérience suivante.
Vous préparez votre jeu de données de 100 points. Vous réservez un intervalle OOS, mais ne m'envoyez qu'une trace. TOUTES les entrées possibles et quelques sorties avec des 0 et des 1 (si les sorties sont possibles).
Au final, le tableau devrait contenir 100 colonnes (ce sont les entrées), 5-6 colonnes de sorties et le tout pour 100 lignes.
Je construis des modèles et vous les envoie, disons 10 pièces. Ensuite, vous enregistrez le résultat de ces modèles sur un tracé et vous me l'envoyez à nouveau. Je vous dis lequel des 10 modèles fonctionne. Vous le paramétrez et l'exécutez sur la section OOS....... mais uniquement à la condition d'avoir des rapports de sous-niveau avec des graphiques et des figures. Expérience maximale ouverte...
Que pensez-vous de ce plan ????