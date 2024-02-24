L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2073

Aleksey Vyazmikin:

Pourquoi prendre la prise après l'extremum, car la correction aurait pu être de 50%, ce qui signifie que nous devons prendre ZZ du dernier segment à environ 100%.

 
Evgeniy Chumakov:

,

Oh, alors vous avez presque dessiné le système que j'ai posté plus tôt comme un rapport :) Seulement je prends le TP plus haut et n'attends pas la formation du dernier intervalle de ZZ (bien que ce soit une question de réglages).

 
Alexander Alekseyevich:
Alors ? Tu vas laisser tomber le code ? Ou au moins un échantillon.

Lien d' échantillonnage.

Colonne cible "Target_100", à la fin de la colonne de date, la colonne suivante et les deux dernières ne sont pas utilisées dans la formation.

L'échantillon est divisé en 3 parties, exam.csv n'est pas impliqué dans la formation.

 
Evgeniy Chumakov:

Comme options, une sortie avant un extremum (avec retournement),

une sortie au croisement avec un canal basé sur 3 extrema

[Supprimé]  

Il existe un domaine distinct de la classification des séries temporelles et des bibliothèques connexes comme celle-ci

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

Quelqu'un l'a-t-il utilisé ?

Maxim Dmitrievsky:

Vous devriez l'utiliser, c'est un paquet intéressant. Juste un constructeur.

[Supprimé]  
Valeriy Yastremskiy:

J'ai donné un lien vers ROCKET pour une raison précise : c'est un convertisseur de fonctions plutôt cool. Crée un grand nombre de caractéristiques non corrélées à partir des caractéristiques originales, améliore la qualité de la classification.

Il est recommandé de l'utiliser avec des modèles linéaires (puisqu'il produit tant de caractéristiques).

il faudra l'essayer

 
Maxim Dmitrievsky:

Tenez-moi au courant des résultats - sujet très intéressant !

 
Maxim Dmitrievsky:

PCA régulier ?)

[Supprimé]  
mytarmailS:

pas de

