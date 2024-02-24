L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 736
Voilà le premier élan. TC fait sauter deux faits hors de l'eau.
1. Haute volatilité.
2. le temps après le signal. C'est là qu'il faut clarifier les choses. Plus une prédiction est retardée, moins elle est probable. Aujourd'hui nous n'avons eu qu'un seul signal sur la stratégie de base avant l'ouverture de l'Amérique depuis le début de la matinée, bien sûr il n'est pas revenu pendant la journée et nous avons été dans la zone négative toute la journée. Pendant la journée, ils auraient pu changer d'avis, mais nous ne verrons pas le signal avant l'Amérique, alors...... nous regardons... à regarder...
P.S. La variable de sortie a été formée sans stop, mais en réalité j'utilise un stop de 500 pips. Ces derniers temps, ce n'est pas suffisant pour la livre, mais ici je développe le moment de l'avantage stat. En général, il y a beaucoup de travail et je suis seul :-(
Encore un papier intéressant sur RL... J'essaie toujours de trouver le bon bout pour cette méthode.
Personne ne l'a jamais fait sur MQL, d'après Google.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220
Nah... Je suis bien aujourd'hui ..... :-)
Merci pour ces mots si gentils. Sincèrement heureux !!!! Je pense depuis longtemps à faire un programme de formation pour la construction de TS et l'apprentissage automatique, parce que certaines personnes ne comprennent pas tout l'intérêt de gagner de l'argent et ce qu'est une stratégie de trading lorsque vous tradez, quels fonds peuvent être considérés comme un profit fixe, etc.
Arrêtez de rire si fort :) chaque message est une perle et une croûte
Arrêtez d'être si drôle :) chaque message est une perle et une croûte.
Tu ne peux pas faire autre chose que parler ? Comme un enfant normal, aide avec les stochastiques. J'aurai besoin de cet outil pendant longtemps, mais je ne peux pas le faire sans lui).
Est-ce que ça va être bizarre ? Aide ......
Et à part les bavardages, pouvez-vous faire quelque chose ? Comme un enfant normal, aide avec le stochastique. Tu vas faire sortir l'article pendant des semaines, car il va me falloir beaucoup de temps pour nettoyer cet indicateur, et je ne peux pas le faire sans lui :-)
Est-ce que ça va être bizarre ? Aide......
L'essentiel est de ne pas f...di........ Parce que je peux vous sentir à un kilomètre de distance, bande de chieurs de canapé. .... Mais je me demande ce qui va se passer ensuite... Qui va se comporter de la sorte.... Lorsque les circonstances changent.