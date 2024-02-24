L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 734
Salut !
Voici comment créer et former un réseau neuronal.
Apprenez.
Pas besoin, démonstration visuelle cool !!!!
Tout d'abord, je voulais vous souhaiter de bonnes vacances..... les filles... Et pour montrer l'écart entre le testeur et le réel. OOC du lundi 03.05.2018
Testeur
Et en conséquence, real.....
Mère ne verrait pas la différence....
En raison d'un passage complet à des signaux uniquement issus du comité. Dites "je ne sais pas" pour fermer toutes les positions et restez sur la touche. Le nombre de transactions a diminué, mais la qualité reste la même.
Il est clair que l'exemple ci-dessus n'est pas un indicateur. Le nombre de métiers augmente au détriment de deux d'entre eux, mais le temps le montrera. L'essentiel est que la volatilité n'ait pas échoué.
P.S. Ce genre d'équilibre est atteint lorsque les mains coquines vont là où elles ne peuvent pas......
Sincèrement heureux pour vous... et ne peut s'empêcher d'être solidaire en ce jour de fête :-)
Joyeux 8 mars !
photo
C'est bien.
p.s. Lorsqu'une seule transaction emporte tous les bénéfices des semaines précédentes, ou que les stops commencent à se déclencher les uns après les autres, et que vous avez l'impression que le dealing vous observe et laisse le prix aller contre vous - ce n'est pas le cas. Le Forex ne pardonne pas les profits.
Soulful.
p.s. quand une seule transaction prend tous les profits des semaines précédentes,
Cela signifie que vous avez un MM merdique.
C'est réconfortant.
Raisonnable et très dégrisant. J'ai particulièrement aimé. "Le Forex ne pardonne pas les profits" Droit dans le mille.... Il n'est pas rare de tomber là-dessus et de perdre un dépôt. Je vais donc ajouter.
"L'argent aime le silence" .... Je vais au vodopole, parce que je pense qu'ils vont s'en prendre à moi maintenant ....
qui change de poids comme ça, c'est quoi d'ailleurs ? :) Backpropagation soviétique ou quoi
C'est pourquoi j'ai demandé une formule...