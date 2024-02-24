L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2071
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas la pire option possible :))))
Je l'éteindrais après un mois. Ce serait ennuyeux))
Je m'entraîne à ne pas toucher le TS - très difficile.
Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.
Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)
Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.
Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . À ce propos, le motif X a longtemps été le plus fréquent parmi les "longs", et parmi les "courts", le plus souvent L et P.
C'est bien si tout fonctionne pour vous.
J'ai cherché un lien entre le modèle et une décision après l'avoir détecté - j'ai constaté que la décision d'acheter ou de vendre est toujours 50/50,
j'ai essayé avec des stops courts, j'ai obtenu plus de profits qu'avec des stoploss mais le nombre de transactions est très faible, si je me souviens bien j'en ai eu environ 10 par an - je ne pense pas que ce soit des résultats statistiquement bons quand j'ai 3-4 pertes sur 10 transactions, le reste sont des profits
ZZY : J'ai essayé de rechercher des motifs (combinaisons, comme vous l'avez dit en morse) par Renko, et c'est encore pire que par ZigZag. Peut-être parce que Renko ajoute un délai pour prendre une décision après avoir trouvé un motif.
Igor Makanu:
que la décision finale est d'acheter ou de vendre, c'est toujours 50/50,
Je ne cherchais pas à acheter ou à vendre, mais à savoir si le genou actuel est plus grand que le précédent.
Je ne cherchais pas à acheter ou à vendre, mais à savoir si le genou actuel est plus grand que le précédent.
Je teste tout avec le testeur de stratégie MT - vous obtenez le résultat immédiatement (ou plutôt non).
Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !
Essentiellement sur 1 indicateur.
Montrez-moi cette information
Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux télécharger un échantillon - pour m'essayer, si vous pouvez l'enseigner et partager le secret - je partagerai la stratégie en code !
Essentiellement sur 1 indicateur.
Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.
Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)
Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.
Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . D'ailleurs, depuis longtemps, le motif X est le plus fréquent parmi les motifs "longs", et parmi les motifs "courts", les motifs L et P sont les plus fréquents.
Bien fait ! Bien fait...
Je pense qu'il est préférable de ne pas chercher un motif après le motif, mais de chercher un prix de rebond lié à ce motif, c'est beaucoup plus difficile à formaliser, mais cela fonctionne mieux à mon avis....
Cela revient à apprendre à l'algorithme à passer des ordres à certains prix, en fonction de la tendance actuelle.
Montrez l'information comme ceci
J'ai essayé de m'entraîner sur l'histoire de l'article de Saber, où l'espérance minimale et le temps avec la monnaie sont tous deux connus, le résultat est nul. Jusqu'à présent, les systèmes classiques battent le MO.
Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.
Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)
Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.
Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . À propos, le motif X a longtemps été le plus fréquent parmi les motifs "longs", et parmi les motifs "courts", les motifs L et P sont les plus fréquents.
Comment définissez-vous l'épaule longue et l'épaule courte ?