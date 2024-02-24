L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2070

Nouveau commentaire
 
Aleksey Vyazmikin:

Il n'y a que 24% d'unités, et la stratégie est rentable depuis 7 ans sur les minutes !

Je ne sais pas comment utiliser CatBoost, il n'y a que des zéros, seul l'algorithme génétique sur R arrive à saisir la logique, mais c'est mauvais.

Quel genre de stratégie est-ce là ?)
 
Aleksey Vyazmikin:

Il n'y a que 24% d'unités, et la stratégie est rentable depuis 7 ans sur les minutes !

Je ne peux pas utiliser CatBoost pour l'apprentissage, il n'y a que des zéros, seul l'algorithme génétique sur R attrape en quelque sorte la logique, mais c'est mauvais.

Pourquoi tous les zéros ? Il semble donner des probabilités par classes. Négociez si la probabilité de l'un est de 30% ou 40% et regardez le solde.
 
Alexander Alekseyevich:
Quel genre de stratégie est-ce là ?)

Après l'apparition d'un nouveau segment WP, on attend le pullback et on se place dans la direction du vecteur WP, on s'arrête au point d'apparition d'un nouveau vecteur WP.

 
elibrarius:
Pourquoi des zéros ? Il semble donner des probabilités par classe. Négociez si la probabilité de l'un est de 30% ou 40% et regardez le solde.

Je pensais essayer de le faire de cette façon une fois que j'aurais réglé l'article, mais je pense que cela fera beaucoup de bruit - de tels décalages donnent rarement de la stabilité.

 

Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !


Essentiellement sur 1 indicateur.
 
Aleksey Vyazmikin:

Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !


Essentiellement sur 1 indicateur.
Aleksey Vyazmikin:

Donc, qui peut enseigner cette stratégie, peut gagner, je le pense :) Je peux remplir un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je partagerai la stratégie en code !


Essentiellement sur 1 indicateur.

Comment enseigner sans connaître la stratégie en code) ?

 
Aleksandr Alekseyevich:

comment enseigner sans connaître la stratégie dans le code) ?

Par échantillonnage, comme tout le monde ici l'enseigne...

 
Aleksey Vyazmikin:

Sur l'échantillonnage, comme tout le monde ici l'enseigne...

Je fais des réseaux dans mt, c'est un peu différent) je ne peux pas y mettre de l'échantillonnage, ça prend plus de temps à entraîner, mais ça a ses avantages))))

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !


Essentiellement sur 1 indicateur.

Il y aura un an dans l'appartement)

 
Maxim Dmitrievsky:

va rester dans un appartement pendant un an)

Ce n'est pas la pire option possible :))))

1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399
Nouveau commentaire