L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2070
Il n'y a que 24% d'unités, et la stratégie est rentable depuis 7 ans sur les minutes !
Je ne sais pas comment utiliser CatBoost, il n'y a que des zéros, seul l'algorithme génétique sur R arrive à saisir la logique, mais c'est mauvais.
Quel genre de stratégie est-ce là ?)
Après l'apparition d'un nouveau segment WP, on attend le pullback et on se place dans la direction du vecteur WP, on s'arrête au point d'apparition d'un nouveau vecteur WP.
Pourquoi des zéros ? Il semble donner des probabilités par classe. Négociez si la probabilité de l'un est de 30% ou 40% et regardez le solde.
Je pensais essayer de le faire de cette façon une fois que j'aurais réglé l'article, mais je pense que cela fera beaucoup de bruit - de tels décalages donnent rarement de la stabilité.
Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !
Essentiellement sur 1 indicateur.
Comment enseigner sans connaître la stratégie en code) ?
Par échantillonnage, comme tout le monde ici l'enseigne...
Je fais des réseaux dans mt, c'est un peu différent) je ne peux pas y mettre de l'échantillonnage, ça prend plus de temps à entraîner, mais ça a ses avantages))))
Il y aura un an dans l'appartement)
Ce n'est pas la pire option possible :))))