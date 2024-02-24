L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 49
alors comment rechercher la proximité à travers les composantes spectrales ?
Tu ne peux pas.
À proprement parler, l'analyse spectrale est TRÈS inapplicable aux séries chronologiques financières. Vous voyez, TRÈS bien. Parce qu'elle nécessite des données stationnaires, ce que les séries chronologiques financières ne sont pas.
Il existe des exemples de solutions particulièrement réussies (à ce qu'il semble). Il y avait Vadim Junko sur le site web, et il semble avoir réussi à faire quelque chose comme ça.
Critique d'ici.
De plus en plus de spécialistes des données préfèrent R
Les résultats de leur troisième enquête annuelle Quantitative Business Professionals ont été publiés.
Préférez-vous utiliser : SAS, R, ou Python ?
Les outils open source dominent globalement. SAS (payant) a réussi auprès des professionnels ayant plus de 16 ans d'expérience, tandis que ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience ont préféré R. R était également le choix dominant des professionnels de l'analyse ayant un doctorat et un MSc.
D'autres graphiques sont donnés pour les deux utilisations :
SAR.
Données provenant du site web revolutionanalytics. Il est la propriété de Microsoft, qui non seulement maintient la partie gratuite du système R, mais développe également des outils payants.
Non.
=================================
La question est toujours d'actualité....
Voici même ce gamin qui n'a pas froid aux yeux, regardez à partir de la minute 10.
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
Vous ne comprenez pas la signification de "stationnarité".
Bonne chance.
Vous ne comprenez pas la signification du terme "stationnarité".
Bonne chance.
1)N'importe quelle fonction peut être décomposée en une série d'harmoniques de Fourier, voir ANY......
Une question : est-il possible de mesurer les similitudes entre les fonctions via l'amplitude, la phase et la fréquence ?
C'EST ÇA ! !! Je ne suis pas intéressé par autre chose...
Tout le reste de ce qui est écrit sur Fourier est une conséquence de la réponse de CC et n'a rien à voir avec ma question.