R Vous pouvez essayer. Parfois, les queues sont enlevées et parfois cela aide.
Et parfois, ils se coupent même les pattes ;)
De quoi parlez-vous ?
Apprenez ! Pattes, cornes, sabots.
On peut en savoir beaucoup sur le processus par les queues.
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
Au fait, est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas, je ne comprends pas. Avez-vous besoin d'un robot entraîné qui passe la validation en 5 ans avec un bénéfice ?
Comme ceci
Je suis de retour de vacances. Je peux préparer les fichiers et les poster, et ceux qui en ont besoin l'amélioreront pour eux-mêmes.
Très faible rentabilité.... Il est plus sûr de conserver son argent dans une banque.
Je ne poste pas de haut niveau.
Eh bien, c'est compréhensible... )
Voir l'état - réaction purement mécanique... Quelqu'un en a besoin.
Merci, je l'ai lu, mais ce n'est pas ce dont je pense qu'il s'agit. Je vais essayer d'expliquer de façon moins abstraite...
Nous avons un prédicteur, appelons-le indicateur rsi, dont la valeur varie de 0 à 1.
1) le diviser en 10 plages
2) faire de ces plages des prédicteurs
3) construisez un modèle sur eux, laissez-le être aléatoire f
4) les regarder et voir qu'une des 10 gammes est dix fois plus forte que les autres
5) lisez la question que j'ai posée dans le post précédent ;)
Je pense que nous n'avons pas besoin de queues et de distributions ici, non ?
Et d'un point de vue purement mécanique, c'est faux. Vous ne trouverez pas 20% de rendement par an en dollars pour rien. Il s'agit d'un calcul basé sur le FS.
OK, c'est une très bonne performance commerciale sur l'historique ! Félicitations.