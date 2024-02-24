L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 44

Alexey Burnakov:
R Vous pouvez essayer. Parfois, les queues sont enlevées et parfois cela aide.

Et parfois, ils se coupent même les pattes ;)

De quoi parlez-vous ?

 
mytarmailS:

Et parfois, ils se coupent même les pattes ;)

De quoi parlez-vous ?

Apprenez ! Pattes, cornes, sabots.

On peut en savoir beaucoup sur le processus par les queues.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Au fait, est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas, je ne comprends pas. Avez-vous besoin d'un robot entraîné qui passe la validation en 5 ans avec un bénéfice ?

Comme ceci

Je suis de retour de vacances. Je peux préparer les fichiers et les poster, et ceux qui en ont besoin l'amélioreront pour eux-mêmes.

 
Très faible rentabilité.... Il est plus sûr de conserver son argent dans une banque.

 
Et je ne vais pas l'éteindre avec un haut.

Je te le dis, affine-le.

L'essentiel ici est qu'il soit rentable, et non pas adapté aux besoins, comme sur le marché. Si non, alors non.
 
Eh bien, c'est compréhensible... )

Voir l'état - réaction purement mécanique... Quelqu'un en a besoin.

 
Merci, je l'ai lu, mais ce n'est pas ce dont je pense qu'il s'agit. Je vais essayer d'expliquer de façon moins abstraite...

Nous avons un prédicteur, appelons-le indicateur rsi, dont la valeur varie de 0 à 1.

1) le diviser en 10 plages

2) faire de ces plages des prédicteurs

3) construisez un modèle sur eux, laissez-le être aléatoire f

4) les regarder et voir qu'une des 10 gammes est dix fois plus forte que les autres

5) lisez la question que j'ai posée dans le post précédent ;)

Je pense que nous n'avons pas besoin de queues et de distributions ici, non ?

 
Et d'un point de vue purement mécanique, c'est faux. Vous ne trouverez pas de rendement de 20% par an en dollars. C'est un calcul basé sur le FS.
 
Comment créer des prédicteurs multiples à partir des plages d'un prédicteur ? Je ne comprends pas.
 
OK, c'est une très bonne performance commerciale sur l'historique ! Félicitations.

