L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 404
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mots d'or Victor Benedictovich..... J'ai toujours besoin d'un modèle 100 pour Alesha ? C'est rapide, et vous pouvez ensuite calculer le fichier du premier post. Que faire lorsque le TS est formé et fonctionne ? Bien. Suivez ses signaux. Mais c'est terriblement ennuyeux.....
Que diriez-vous d'un squelette d'échange ? Qui en a un ?
Eh bien, vous pouvez prendre n'importe quoi dans la base de code à des fins différentes, tout dépend de vos besoins. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'écrire vous-même.
Le but n'est pas de s'amuser, mais de gagner de l'argent ;)
Eh bien, vous pouvez prendre n'importe quoi dans le codebase pour différents usages, tout dépend de vos besoins. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'écrire vous-même.
J'ai déjà résolu la question de la collecte des données et de leur traitement ultérieur, cette tâche a donc déjà été résolue pour moi. Maintenant, je veux faire un automate complet. Je veux qu'il vérifie les requêtes d'erreurs de communication, récupère les transactions perdues, etc. Il est important pour lui d'ouvrir des commerces avec des machines Kalashnikov fiables. Et les signaux eux-mêmes peuvent déjà y être entassés.
En fait, la charge des dépôts n'est pas faible, mais le niveau de rentabilité est tout simplement hors norme. Il est vrai qu'il s'agit d'une lourde charge pour mon dépôt, mais mon niveau de rendement dépasse les limites de l'échelle. C'est une question d'opinion .....
J'ai résolu la question de la collecte de mes données et de leur traitement ultérieur il y a longtemps, donc pour moi cette tâche est déjà réglée. Maintenant, je veux faire de moi un automate complet. Ainsi, il vérifie les requêtes d'erreurs de communication, récupère les transactions interrompues, etc. Il est important pour lui d'ouvrir des commerces avec des machines Kalashnikov fiables. Les signaux peuvent y être écrits par vous-même.
C'est facile, presque tous les bots ont des fonctions pour vérifier si une position a été ouverte ou non, fermée ou non... Tout est standard et identique pour tous.
En fait, la charge des dépôts n'est pas faible, mais le niveau de rentabilité est tout simplement hors norme. Il est vrai qu'il s'agit d'une lourde charge pour mon dépôt, mais mon niveau de rendement dépasse les limites de l'échelle. Il s'agit de savoir qui obtient quoi. .....
Eh bien, essayez-le sur un autre morceau d'histoire maintenant, pour voir combien de temps les modèles vivent.
Je n'ai pas de données plus approfondies que le contrat précédent, donc je vais les tester en combat.
Eh bien, le problème est que je n'ai pas de données plus profondes que le contrat précédent, je suis déjà en train d'entraîner le modèle sur celui-ci pour le deuxième jour, donc je les vérifierai dans la bataille, comme on dit en temps réel...
Eh bien, le problème est que je n'ai pas de données plus approfondies que le contrat précédent, je suis déjà dans le deuxième jour de formation sur le modèle, donc je vais les vérifier dans la bataille, comme on dit en temps réel ...
Peut-être que je peux trouver les colles quelque part
En fait, la charge des dépôts n'est pas faible, mais le niveau de rentabilité est tout simplement hors norme. Il est vrai qu'il s'agit d'une lourde charge pour mon dépôt, mais mon niveau de rendement dépasse les limites de l'échelle. Il s'agit de savoir qui obtient quoi. .....
Et n'oubliez pas la tâche du premier post. Bien qu'il soit abstrait, il présente des interactions cachées avec les prédicteurs. Et de nombreux systèmes n'en tiennent pas compte. Si le vôtre capte ces interactions, ce sera cool.
Essayez d'apprendre à votre système le problème du premier message de ce fil. Je me demande ce qui va se passer...
Désolé d'intervenir, la question ne s'adressait pas à moi, mais j'étais juste curieux de l'essayer avec mon générateur - le problème est résolu en une fraction de seconde dans le code source MQL - une forêt d'un arbre et sans aucun R. Le code source est un peu gros, je travaille dessus, mais c'est automatique.
Le fichier joint MQH - généré automatiquement, MQ4 - script de test, pour exécuter le CSV du premier message du forum devrait être dans le dossier de fichiers.
Eh bien la tâche du 1er post, je pense que tout le monde est intéressé à tester leur système MO.
Votre générateur est intéressant. Est-ce qu'il est auto-écrit ?
Avez-vous divisé l'intrigue en 2 ou 3. Qu'obtenez-vous avec des données inconnues ?