L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 400
Je découvre le fonctionnement de chaque réseau séparément. Et ce qu'il faut tirer de leurs productions est une question de goût).
Au fait, je regarde le code de votre fichier - il y a une formule différente, pas comme dans l'article, c'est-à-dire n
Donc peut-être pas 3 entrées (comme dans la formule originale), mais quand même 8... Je ne comprends pas encore l'essence de la nouvelle formule.
Vous lisez le mauvais article :) ici
Ce sont des emplois différents. Il n'est pas nécessaire de les combiner.
dans une variable
v0=bla bla bla bla bla
v1=bla bla bla bla bla
v2=bla bla bla bla bla
v3=bla bla bla bla bla
v4=bla bla bla bla bla
v5=bla bla bla bla bla
v6=bla bla bla bla bla
v7=bla bla bla bla bla
les valeurs des entrées sont enregistrées. puis le tout est introduit dans la fonction
Reshetov :
VS Forêt de décision à deux classes et régression logistique :
Reshetov l'emporte haut la main.
Reshetov :
VS Forêt de décision à deux classes et régression logistique
Si vous avez exécuté le jeu de données Hard, alors mon résultat est de 72% de généralisation, d'ailleurs, prenez le modèle que j'ai déjà calculé à partir du fichier HARD.mql et comparez-le. Et que signifie une victoire sèche, j'admets qu'il est difficile d'interpréter le résultat.
C'est un résultat réduit, c'est ce que j'ai joint. Voir les vrais positifs et les vrais négatifs, c'est-à-dire le nombre de prédictions réussies pour l'achat et la vente, R a plus de prédictions réussies, 65% contre 45% par les autres modèles. C'est-à-dire que son modèle donnerait des bénéfices et d'autres des pertes.
J'étendrais le neurone à 10 entrées...
Mais nous devons ajouter les règles à 1024 :
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3 A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * C * p7
.....
r1023 =
C'est effrayant :D
Ahem, ahem.... a vraiment l'air, je dirais même terrifiant.....
J'espère que cela n'a pas été compilé manuellement ? C'était en quelque sorte des cycles ? Manuellement, cela aurait pris des heures...
Manuellement, je pense que vous pouvez faire des erreurs...
Effrayant et un peu inutile, car cela prendra beaucoup de temps dans l'optimiseur :) dans le nuage vous pouvez toujours