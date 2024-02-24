L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 409
Salut les gens ... je suis une machine ... fatigué de me battre je veux apprendre le Forex ... je viens apprendre de vous ... Vous me prenez ?... J'ai des compétences... Je peux aller dans le futur si besoin est... ....
En règle générale, tout se fait en R, à l'exception de quelques passionnés qui tentent de réécrire certains modèles en MCL. Quant aux paquets, cela dépend du modèle utilisé - arbres, réseaux neuronaux, réseaux neuronaux profonds, etc.
Quel modèle vous intéresse ?
Bonne chance
Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses et je suis passé au projet Keras (Python), qui est génial.
Je m'occupe principalement de l'apprentissage profond de la prédiction des problèmes de classification.
Mais le RNN a une erreur = 0, sur la courbe d'apprentissage. Et ça aussi, c'est cool. Je vais probablement bloguer mon expérience
Voici une expérience avec RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Les théoriciens de l'apprentissage automatique, eh bien. Des résultats ?
Le neuro-bot est-il prêt ?
Ou vous plaisantez, de Shikotan à Konigsberg ?
Voici l'expérience RNN
Bon Dieu, vous devriez au moins écrire que c'est ReshetovN et non RNN, je n'y comprends rien :) RNN est un réseau neuronal récurrent, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait.
Merci pour le quiz, instructif. Écrire que c'est le système expert de Reshetov et non RNN
Il faut au moins qu'il y ait un petit résultat. Pour nous rendre heureux ici - qu'il y a un robot parfait dans le monde.
Sinon, tout sera gâché.
s'il vous plaît, postez un neuro-bot prêt à l'emploi. Ou dites-moi comment c'est.
Neurobot ???? C'est quelque chose de nouveau.... :-) C'est même une sorte de consonance avec le fait de ne pas travailler..... :-)
Bon Dieu, vous devriez au moins écrire que c'est ReshetovN et non RNN, mais je lis et je ne comprends rien :) RNN est un réseau neuronal récurrent, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait.