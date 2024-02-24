L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 409

Nouveau commentaire
 

Salut les gens ... je suis une machine ... fatigué de me battre je veux apprendre le Forex ... je viens apprendre de vous ... Vous me prenez ?... J'ai des compétences... Je peux aller dans le futur si besoin est... ....



 
Vladimir Perervenko:

En règle générale, tout se fait en R, à l'exception de quelques passionnés qui tentent de réécrire certains modèles en MCL. Quant aux paquets, cela dépend du modèle utilisé - arbres, réseaux neuronaux, réseaux neuronaux profonds, etc.

Quel modèle vous intéresse ?

Bonne chance

Mes solutions étaient d'abord basées sur OpenNN (C++).
Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses et je suis passé au projet Keras (Python), qui est génial.

Je m'occupe principalement de l'apprentissage profond de la prédiction des problèmes de classification.
 
Nowi:

Salut les gens ... je suis une machine ... fatigué de me battre je veux apprendre le Forex ... je viens apprendre de vous ... Vous me prendrez ?... J'ai des compétences... Je peux aller dans le futur si vous avez besoin de moi....

Allez au magasin...)
 
elibrarius:
Mais le RNN a une erreur = 0, sur la courbe d'apprentissage. Et ça aussi, c'est cool. Je vais probablement bloguer mon expérience

Voici une expérience avec RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?
RNN переобучается или недообучается?
  • 2017.06.13
  • elibrarius
  • www.mql5.com
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...
 

Les théoriciens de l'apprentissage automatique, eh bien. Des résultats ?

Le neuro-bot est-il prêt ?


Ou vous plaisantez, de Shikotan à Konigsberg ?

[Supprimé]  
elibrarius:

Voici l'expérience RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984


Bon Dieu, vous devriez au moins écrire que c'est ReshetovN et non RNN, je n'y comprends rien :) RNN est un réseau neuronal récurrent, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait.

Merci pour le quiz, instructif. Écrire que c'est le système expert de Reshetov et non RNN

 
Veuillez poster le neuro-bot terminé. Ou dis-moi comment c'est.
 

Il faut au moins qu'il y ait un petit résultat. Pour nous rendre heureux ici - qu'il y a un robot parfait dans le monde.


Sinon, tout sera gâché.

 
Alexander Ivanov:
s'il vous plaît, postez un neuro-bot prêt à l'emploi. Ou dites-moi comment c'est.

Neurobot ???? C'est quelque chose de nouveau.... :-) C'est même une sorte de consonance avec le fait de ne pas travailler..... :-)
 
Maxim Dmitrievsky:

Bon Dieu, vous devriez au moins écrire que c'est ReshetovN et non RNN, mais je lis et je ne comprends rien :) RNN est un réseau neuronal récurrent, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait.
Oui, c'est lié au réseau de Reshetov, vous voulez le réécrire en MQL, n'est-ce pas ? Alors je l'ai expérimenté.
1...402403404405406407408409410411412413414415416...3399
Nouveau commentaire