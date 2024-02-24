L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3310

Il a commencé à rejeter une telle chose - complètement OOS (2023). Dans la seconde moitié, le caractère de la courbe change.

 
Il a commencé à rejeter une telle chose - complètement OOS (2023). Dans la seconde moitié, le caractère de la courbe change.

à l'œil ou automatisé ?
 
à l'œil ou par une sorte d'automatisation ?

À l'œil. Sinon, c'est du piratage.

 
A l'œil seulement. Sinon, c'est du piratage.

puissant ))))

 
Il a commencé à rejeter une telle chose - complètement OOS (2023). Dans la seconde moitié, le caractère de la courbe change.

Pourquoi ? Faible profit pour 1 transaction ?
 
Pourquoi ? Un petit bénéfice par échange ?

Le caractère a changé. En gros, c'est un ordre hiérarchique.

Je veux dire qu'une partie de l'alpha commence à se transformer en bêta.

 
Il a commencé à rejeter une telle chose - complètement OOS (2023). Le caractère de la courbe change dans la seconde moitié.

Votre spread est sous-évalué, d'où l'avantage.
2saber : si les marcapas sont okolule, je peux déposer un graal sur les tests. Je peux m'entraîner sur votre histoire, 5 minutes. Je vous donnerai le modèle avec les sources, vous pouvez ajuster ce dont vous avez besoin, pour le bien de la science. L'adressage des signaux du modèle est simple, vous pouvez utiliser votre propre logique d'ordres.
Vous pouvez alors organiser un fonds spéculatif avec un solde négatif.
Vous pouvez me donner des cotations par l'intermédiaire du terminal d'exportation standard.
 
Je n'ai pas tout compris. Ne le faisons pas sur le forum.

 

Qui a essayé d'utiliser la méthode du"profil de compacité" ?

L'objectif de cette méthode est d'exclure les exemples incohérents de l'échantillon, ce qui devrait améliorer l'apprentissage et réduire la taille du modèle si l'on utilise des méthodes d'apprentissage de type "K nearest neighbours" (voisins les plus proches).

Je n'ai pas trouvé d'implémentation en python.....

