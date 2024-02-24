L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3276
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est à peu près ça... comment ça ?
Oups, c'est ça
Bonjour, salle des machines !
J'ai également créé un puissant réseau neuronal.
Je l'ai entraîné pour le vol en pounddoll et le vol normal.
Bonjour la salle des machines !
J'ai moi aussi créé un puissant réseau neuronal.
Je l'ai entraîné pour le vol en pounddoll et le vol normal.
Puis-je voir l'historique des transactions afin de voir les transactions ?
Puis-je consulter l'historique des transactions afin de voir les opérations effectuées ?
Je me suis entraîné sur pounddoll et c'est bien... Mais il n'y a pas beaucoup d'historique.
Mais je suis content.
Maintenant, je fais en sorte que le réseau neuronal s'entraîne lui-même au fur et à mesure des transactions.
Nous devrions avoir un robot intelligent, et nous n'avons pas besoin de l'entraîner chaque semaine.
Je me suis entraîné sur pounddoll, et c'est très bien. Mais il n'y a pas beaucoup d'historique.
Mais je suis content.
Est-ce que c'est une démo ? (stop 5-10 pips)
S'agit-il d'une démo ?
Oui.
oui
Je vois.
Mais comment l'entraîner de manière à ce qu'il mange des pips de 100 points à 4 chiffres, est-ce possible ?Je veux dire, s'éloigner des pips.
à propos de la stratégie ansables
https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
----------------------------------------
Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une mesure du recyclage de la stratégie pour savoir si la stratégie fonctionnera sur de nouvelles données ou non, tout le reste peut être résolu....
----------------------------------------
J'ai l'idée d'adopter plusieurs approches pour détecter le surentraînement, la mienne est basée sur auto.arima, Prado "PBO". J'ai l'idée de prendre plusieurs approches pour détecter le surentraînement, la mienne est basée sur auto.arima, Prado "PBO", quelque chose d'autre peut-être, de les intégrer comme prédicteurs et d'apprendre à AMO à prédire la probabilité de surentraînement et d'en faire une métrique.
Autre possibilité.
Extrêmement intéressant. Le surentraînement est le deuxième pilier de la MO. Le premier consiste à débarrasser les prédicteurs des déchets, ce qui est le plus simple. Mais il y a un troisième pilier, celui de l'anticipation. Ici, il n'y a pas de réflexion du tout.