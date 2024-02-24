L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3281
corrélations croisées non normalisées )la covariance croisée.
Vous avez besoin de Pearson.
Je ne sais pas trop comment faire, et j'ai sommeil.
Quelque chose de similaire.
Oui, ce n'est pas ça.
C'est vrai, c'est faux.
C'est presque quelque chose, cherchez, je m'en vais.
Essayer de trouver rapidement des chaînes courtes similaires dans une longue chaîne.
Il faut plus de six secondes à cette implémentation via Alglib pour rechercher des chaînes courtes similaires (300) dans la millionième chaîne.
Je l'ai accéléré.
Résultat.
Maintenant en 300 millisecondes.
Alors qu'aucune matrice ne peut le faire.
Il faut trois secondes pour trouver des chaînes similaires de 30 000 dans une chaîne de 10 millions.
Quand aucune matrice ne peut le gérer.
300/1M n'est pas fft, 30K/10M est fft.
Un résultat impressionnant !
J'ai pris un échantillon de 2010 à 2023 (47k lignes), je l'ai divisé en 3 parties dans l'ordre chronologique et j'ai décidé de voir ce qui se passerait si nous échangions ces parties.
La taille des sous-échantillons est de 60 % pour la formation, de 20 % pour le test et de 20 % pour l'examen.
J'ai fait ces combinaisons (-1) - c'est l'ordre standard - chronologique. Chaque sous-échantillon a sa propre couleur.
J'ai entraîné 101 modèles avec des semences différentes pour chaque ensemble d'échantillons, et j'ai obtenu le résultat suivant
Toutes les métriques sont standard, et on peut voir qu'il est difficile de déterminer le profit moyen des modèles (AVR Profit), ainsi que le pourcentage de modèles dont le profit dépasse 3000 points sur le dernier échantillon qui n'a pas participé à l'entraînement.
Peut-être faudrait-il réduire le taux de réussite relatif des variantes -1 et 0 dans la taille de l'échantillon d'entraînement ? En général, il semble que Recall réagisse à cela.
À votre avis, les résultats de ces combinaisons devraient-ils être comparables entre eux dans notre cas ? Ou les données sont-elles irrémédiablement obsolètes ?