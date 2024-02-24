L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3279
J'essaie de trouver rapidement des chaînes courtes similaires dans une chaîne longue.
Est-il possible d'utiliser Alglib de manière optimale ?
Résultat.
En plus de six secondes, une telle implémentation via Alglib recherche des chaînes courtes similaires (300) dans la millionième chaîne. NumPy peut le faire ?
Et comment allez-vous évaluer la matrice obtenue ? Je ne comprends pas le principe d'une telle évaluation.
Il faut plus de six secondes à cette implémentation pour rechercher dans Alglib une millionième chaîne similaire à une chaîne courte .
J'ai également une moyenne d'environ 6 secondes.
J'ai fait plusieurs essais.
mais je l'ai fait de la manière la plus habituelle, je n'ai pas cherché de solution scientifique.
Quel type de R avez-vous ?
R de Microsoft utilise la bible d'Intel pour les vecteurs et les matrices....
régulier...
mais j'ai écrit la fonction en C++ dans R.
ordinaire
Je me demande si Microsoft R + intel = ponts ou vraiment plus rapide ?
Je n'ai jamais essayé, mais je suis curieux.
Mais je suis intéressé par une augmentation générale de la vitesse sur n'importe quelle action, pas seulement sur les matrices et les vecteurs.