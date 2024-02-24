L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3261
Je vais perdre du temps pour lui et il est impoli.
Je l'emmerde.
Je ne t'ai pas demandé de perdre ton temps pour moi.
Dans de nombreux cas, vous pouvez réduire le tableau en supprimant les lignes voisines, qui sont presque toujours fortement corrélées. D'un facteur de 5 au moins.
Cela dépend fortement des attributs. Par exemple, l'attribut (MaxLastN - MinLastN) change brusquement.
Mon hypothèse sur les niveaux de PD/SP
Il existe de nombreux participants au marché, mais on peut les diviser en participants professionnels et non professionnels.
Les participants professionnels (bourse, teneurs de marché) sont ceux qui disposent d'informations sur le marché.
Les non-professionnels sont tous ceux qui ne peuvent que construire des modèles probabilistes.
Qu'est-ce qu'un niveau, selon ma compréhension subjective ? C'est une certaine séquence correcte d'événements.
Sur les marchés très liquides, la liquidité est toujours abondante, il y a toujours un robot dans la pile qui attend votre action pour devenir votre agent de contrepartie dans une opération inverse.
Comme Lekha Maitrade avait l'habitude de le dire, "entrez dans le marché de toutes les façons possibles, ils vous y attendent depuis longtemps".
Supposons donc qu'un négociant ou un groupe de négociants sur le marché ait effectué un achat à un prix spécifique, et qu'un agent de contrepartie ait effectué une vente au même prix.
Une série d'événements doit alors se produire :
Si le prix a baissé et que le trader n'a pas enterré sa position.
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le trader a enclenché le mode "over-sitting". Le mode "attendre et voir". comme si j'allais clôturer la BU lorsque le prix remontera.
N'est-ce pas ? Rappelez-vous, nous l'avons tous fait, il est difficile pour nous, les humains, d'accepter nos erreurs.
Que se passe-t-il ensuite ? Que se passe-t-il ensuite ?
Le prix atteint un niveau :
1) Le négociant vend, ce qui fait baisser le prix.
2) Le teneur de marché protège le prix en ne le laissant pas augmenter, protégeant ainsi ce niveau.
Ainsi, tous les participants au commerce (professionnels et non professionnels) à ce prix particulier agissent dans une seule direction, comme s'ils étaient ensemble....
Les niveaux existent donc, ils ne peuvent pas exister a priori, puisqu'il y a un prix....
Voici une illustration de ma théorie des niveaux sur l'exemple du trading d'aujourd'hui de mes robots, mes robots agissent ici comme des traders non professionnels.
Remarquez comment le prix rebondit sur les trades des robots (vente rebondit à la hausse, achat rebondit à la baisse).
Je suis intéressé par une critique constructive de l'hypothèse...
Quel est le rapport avec la MO ?... En fait, c'est direct, quelle compréhension du marché est tel ou tel signe... personne n'a jamais construit un algorithme performant sur les stochastiques et autres curveballs.
Remarquez comment le prix rebondit sur les transactions des robots (la vente rebondit à la hausse, l'achat rebondit à la baisse).
Intéressé par une critique constructive de l'hypothèse....
Effectuez des transactions sur le SB, où le prix rebondira également dans la direction opposée aux transactions de votre robot.
Inversez les transactions et vous verrez la même situation. L'essence de l'hypothèse se trouve dans le "propre œil".
Tradez sur le SB, où le prix rebondira également dans la direction opposée à celle de vos trades robotisés.
Inversez les transactions et vous verrez la même situation. L'essence de l'hypothèse est dans "mon œil".
Comment peut-on estimer que les balles courbes, en moyenne, franchissent la ligne zéro dans un sens ou dans l'autre aussi souvent que possible ?
Peut-être la somme des intersections !?!? )))) de manière inattendue)
de manière attendue
stratégie MO ridicule de ce post #32440
nous continuons à tester en temps réel, 4ème jour de trading...
15 systèmes de trading échangés simultanément, exclusivement sur euras jusqu'à présent.
Un niveau devient un niveau quand il est terminé, et dans le futur, dans lequel les décisions de trading sont prises, il y aura un autre niveau, c'est à dire que le niveau n'a aucune capacité prédictive.
Mais en réalité, c'est encore pire.
La construction de TS sur des niveaux au stade de la formation et des tests peut donner d'excellents résultats en raison de l'anticipation, car nous enseignons sur des niveaux prêts à l'emploi et, lorsque nous commençons à compter le prédicteur, il n'y a pas de niveau - voir ci-dessus. Par conséquent, l'erreur de prédiction sur différents ALE OOS peut donner d'excellents résultats, mais si nous commençons à poursuivre pas à pas en dehors des fichiers de formation, en calculant le prédicteur, l'erreur de classification sera arbitraire.