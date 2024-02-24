L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3025

СанСаныч Фоменко #:

Vous vous adressez à l'Égyptien ou à moi ?

Je constate que je suis assez satisfait de votre activité dans ce domaine.

Qu'attendez-vous d'un Arabe qui m'a servi du café à l'hôtel ?
Tout est dessiné et décrit, que vous faut-il de plus ?
Aleksey Vyazmikin #:

Bien - l'important est de commencer ! :)

Je n'ai pas trouvé de solutions toutes faites, je dois analyser la structure de l'arbre. Cela va prendre un peu plus de temps.
 

MO pour le contexte, mashka pour le commerce )))

Le trading est une question de risque/profit, pas d'akurasi... IMHO


a, MO est juste un outil pour décrire votre compréhension du marché, votre modèle ...

S'il n'y a pas de modèle et que vous pensez que le MO est l'IA et qu'il est tout seul, alors vous êtes dans le pétrin pour longtemps....

 
Le jaune est adaptatif ? il est au centre, il est horizontal.

 
Ivan Butko #:

Le jaune est adaptatif ? c'est celui qui est au centre et qui va à l'horizontale.

Non, c'est un modèle normal.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Cela fait 100 ans.
De quelle date à quelle date de l'avis d'op ? Je pensais à quelques mois.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Je n'ai pas trouvé de solutions toutes faites, je dois analyser la structure de l'arbre. Cela prendra un peu plus de temps.

Oui, c'est la même chose pour moi dans R - il enregistre la structure de l'arbre à sa propre manière. Ensuite, j'ai un analyseur séparé pour extraire les feuilles.

 
mytarmailS #:

Et quelle bibliothèque utilisez-vous pour obtenir immédiatement des inégalités comme règles de feuille ?

Aleksey Vyazmikin #:

Oui, c'est également la façon dont je procède dans R - il enregistre la structure de l'arbre de sa propre façon. Ensuite, j'ai un analyseur séparé pour extraire les feuilles.

Quelque chose comme ça, vous pouvez trier par importance maximale dans le modèle, par probabilité d'appartenance à une classe et par fréquence d'utilisation.

C'est assez pour aujourd'hui.


 
C'est efficace !

Codez-vous les prédicteurs dans les chiffres de l'échantillon principal ?

