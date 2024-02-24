L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3025
Vous vous adressez à l'Égyptien ou à moi ?
Je constate que je suis assez satisfait de votre activité dans ce domaine.
Bien - l'important est de commencer ! :)
MO pour le contexte, mashka pour le commerce )))
Le trading est une question de risque/profit, pas d'akurasi... IMHO
S'il n'y a pas de modèle et que vous pensez que le MO est l'IA et qu'il est tout seul, alors vous êtes dans le pétrin pour longtemps....
Le jaune est adaptatif ? il est au centre, il est horizontal.
Non, c'est un modèle normal.
Cela fait 100 ans.
Je n'ai pas trouvé de solutions toutes faites, je dois analyser la structure de l'arbre. Cela prendra un peu plus de temps.
Oui, c'est la même chose pour moi dans R - il enregistre la structure de l'arbre à sa propre manière. Ensuite, j'ai un analyseur séparé pour extraire les feuilles.
Et quelle bibliothèque utilisez-vous pour obtenir immédiatement des inégalités comme règles de feuille ?
Quelque chose comme ça, vous pouvez trier par importance maximale dans le modèle, par probabilité d'appartenance à une classe et par fréquence d'utilisation.
C'est assez pour aujourd'hui.
C'est efficace !
Codez-vous les prédicteurs dans les chiffres de l'échantillon principal ?