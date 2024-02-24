L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3026
C'est efficace !
Codez-vous les prédicteurs dans les chiffres de l'échantillon principal ?
n'importe quel nom
tous les noms
Si les noms des colonnes du tableau de l'échantillon général sont tirés de l'arbre, c'est parfait.
Vous pouvez réfléchir à la vitesse plus tard, si cela fonctionne au moins efficacement.
Vous ramassez des feuilles depuis 500 000 ans. As-tu trouvé de bonnes feuilles ? Au moins 10 d'entre elles).
J'ai publié les résultats. Oui, il y a des variantes normales. Mais cela fait trois ans que je ne l'ai pas fait.
Par ailleurs, mon expérience en matière de sélection des feuilles se limite à l'échantillonnage.
Comment ça, je ne l'ai pas fait depuis 3 ans ? Qu'est-ce que tu fais ?
.
Globalement, les tables quantiques ont été utilisées. De nombreux tests et expériences ont été réalisés, y compris sur différents échantillons.
J'ai participé à des tables quantiques à l'échelle mondiale. De nombreux tests et expériences ont été réalisés, y compris sur différents échantillons.
et sous quelle forme introduisez-vous les règles dans catbust ? ou n'y participe-t-il pas du tout ?
Sous forme binaire. La colonne est le numéro de la règle, et la valeur est "1" - la règle a fonctionné et "0" - la règle n'a pas fonctionné. La cible est identique à l'échantillon principal.
C'est une façon de tout regrouper. Mais CatBoost ne fait pas un très bon travail ici, il me semble - des données très rares.
De plus, les règles sont à sens unique pour l'achat et la vente. Les stops sont-ils simplement ajustés pour s'y adapter ? Si ce n'est pas le cas, mettez-les dans le bousting.Je pense qu'il suffit de générer immédiatement un robot de contrôle et de vérifier les règles nécessaires à l'aide du testeur/optimiseur.
Dans l'ancienne approche, dont j'ai démontré les résultats, il y avait 3 étiquettes de classe - "1" - achat, "-1" - vente et "0" - ne pas négocier.
Maintenant, j'utilise deux étiquettes : "1" - négocier et "0" - ne pas négocier. Le nom de la colonne est "Target_100". La direction est définie par une colonne distincte "Target_P", et pour le résultat financier de l'achat et de la vente, les colonnes correspondantes sont "Target_100_Buy" et "Target_100_Sell". L'exemple comporte également une colonne auxiliaire avec la date "Time".
En général, la queue de l'échantillon contient toutes ces colonnes et se présente comme suit