L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3026

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin #:

C'est efficace !

Codez-vous les prédicteurs dans les chiffres de l'échantillon principal ?

n'importe quel nom

 
Maxim Dmitrievsky #:

tous les noms

Si les noms des colonnes du tableau de l'échantillon général sont tirés de l'arbre, c'est parfait.

Vous pouvez réfléchir à la vitesse plus tard, si cela fonctionne au moins efficacement.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin #:

Si les noms des colonnes du tableau de l'échantillon général sont tirés de l'arbre, tout va bien.

Vous pourrez réfléchir à la vitesse plus tard, si cela fonctionne au moins efficacement.

Cela fait 500 000 ans que vous ramassez des feuilles. Avez-vous trouvé quelque chose de normal ? Au moins 10 d'entre elles.)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Vous ramassez des feuilles depuis 500 000 ans. As-tu trouvé de bonnes feuilles ? Au moins 10 d'entre elles).

J'ai publié les résultats. Oui, il y a des variantes normales. Mais cela fait trois ans que je ne l'ai pas fait.

Par ailleurs, mon expérience en matière de sélection des feuilles se limite à l'échantillonnage.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin #:

J'ai publié le résultat. Oui, il y a de bonnes options. Mais je ne l'ai pas fait depuis trois ans.

De plus, mon expérience en matière de sélection des feuilles se limite à l'échantillonnage.

Comment ça, je ne l'ai pas fait en trois ans ? Que faites-vous ?
Voyons voir, ça génère vite.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Comment ça, je ne l'ai pas fait depuis 3 ans ? Qu'est-ce que tu fais ?
.
Voyons voir, ça génère vite.

Globalement, les tables quantiques ont été utilisées. De nombreux tests et expériences ont été réalisés, y compris sur différents échantillons.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin #:

J'ai participé à des tables quantiques à l'échelle mondiale. De nombreux tests et expériences ont été réalisés, y compris sur différents échantillons.

et sous quelle forme introduisez-vous les règles dans catbust ? ou n'y participe-t-il pas du tout ?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Quelles sont les règles qui s'appliquent aux catbusters ? Ou bien ne participe-t-il pas du tout ?

Sous forme binaire. La colonne est le numéro de la règle, et la valeur est "1" - la règle a fonctionné et "0" - la règle n'a pas fonctionné. La cible est identique à l'échantillon principal.

C'est une façon de tout regrouper. Mais CatBoost ne fait pas un très bon travail ici, il me semble - des données très rares.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin #:

Sous forme binaire. La colonne est le numéro de la règle, et la valeur est "1" - la règle a fonctionné et "0" - la règle n'a pas fonctionné. La cible est la même que dans l'échantillon principal.

C'est une façon de tout regrouper. Mais CatBoost ne fait pas un très bon travail ici, il me semble - des données très rares.

De plus, les règles sont à sens unique pour l'achat et la vente. Les stops sont-ils simplement ajustés pour s'y adapter ? Si ce n'est pas le cas, mettez-les dans le bousting.

Je pense qu'il suffit de générer immédiatement un robot de contrôle et de vérifier les règles nécessaires à l'aide du testeur/optimiseur.
 
Maxim Dmitrievsky #:

et les règles sont à sens unique pour l'achat et la vente. Les stops correspondent-ils à ces règles ? Si ce n'est pas le cas, il faut les placer dans le bousinage.

Dans l'ancienne approche, dont j'ai démontré les résultats, il y avait 3 étiquettes de classe - "1" - achat, "-1" - vente et "0" - ne pas négocier.

Maintenant, j'utilise deux étiquettes : "1" - négocier et "0" - ne pas négocier. Le nom de la colonne est "Target_100". La direction est définie par une colonne distincte "Target_P", et pour le résultat financier de l'achat et de la vente, les colonnes correspondantes sont "Target_100_Buy" et "Target_100_Sell". L'exemple comporte également une colonne auxiliaire avec la date "Time".

En général, la queue de l'échantillon contient toutes ces colonnes et se présente comme suit

1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399
Nouveau commentaire