L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2980
... sans charrettes ni chevaux
Le ministère de la défense doit tenir compte du relief de la route, des zig-zags, des montées et des descentes.
Mais je ne sais pas si je suis le seul à voir que tout le monde ne regarde que dans le rétroviseur.
Les rapports SOT ne sont donc pas de l'AF ?
L'AF avec un décalage. Tout le monde n'est pas classé.
Les rapports COT ne sont donc pas des FA ?
C'est ce flux qui détermine l'ordre et l'ampleur des mouvements de prix.
C'est donc votre argent qu'il faut rentabiliser.
FA avec un décalage. Tout le monde n'a pas droit à un grade.
D'accord.
Cela signifie donc qu'il existe différentes AF
des AF décalées et des AF non décalées, et peut-être une AF décalée.
D'accord, qu'est-ce qu'une AF sans décalage, telle que vous la définissez ?
Veuillez demander aux modérateurs de bannir Uladzimir Izerski pour flooding et de le priver de ses 30 % de bonus, le précédent avec Rena s'étant déjà produit.
Veuillez vous calmer.
Si possible, répondez à mes questions si vous en avez la capacité civique.
Si vous contrôlez les périodes des moûts en dynamique, vous obtiendrez un bon CT sur les moûts.
En outre, vous pouvez essayer de prédire quelles périodes des mashes seront rentables à l'avenir.
en essayant différentes variations des fonctions d'aptitude
Il semble que le profit moyen par transaction soit très faible 0,01000 / 400 = 0,00002 - la stratégie est juste basée sur l'écart, qui ne sera pas le minimum pour la barre.
Le spread est pris en compte