L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 281
J'avoue que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Ou plutôt, je ne le comprends pas du tout :-) En général, ZigZag peut être utilisé comme une variable de sortie, mais dans un contexte très étroit. La seule chose que vous avez bien compris est que vous devez choisir le moment de l'analyse. A quel moment allez-vous analyser le renversement de ZZ ???? Si chaque bar, alors je vous dis tout de suite que c'est une utopie. Le marché doit être analysé au moment de son retournement. Lorsque la réfraction a déjà eu lieu, car il y aura toujours une place pour un pullback, à partir duquel nous entrerons. N'est-ce pas ?
C'est exactement ce que j'ai écrit et je crois comprendre que nous parlons de la même chose.
Prendre les renversements de tendance pour vendre à découvert. L'enseignant pour la vente n'est PAS ce qui se trouve après le renversement, mais AVANT et APRÈS le renversement, qui est coupé par la ligne orange. De même pour les longs.
Prenez une longue - ligne violette. Il coupe tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de prix qui prédit un futur renversement, qui sera à une certaine valeur fixe - le profit potentiel. C'est-à-dire que nous ne prédisons pas la tendance mais le profit.
Vous avez ignoré la deuxième partie du message pour une raison quelconque.
C'est le lot des maîtres, des virtuoses de leur métier, qui sont très peu nombreux, voire inexistants, ici.
Pour tout ce que j'ai sur Oanda, il y a une histoire disponible à télécharger depuis la boîte. Il y a probablement eu presque un an de 20 minutes et un autre presque un an d'une heure à un jour.
Dans le trading de tendance, vous devez prévoir la poursuite d'une tendance, et non les renversements.
C'est aux maîtres, aux virtuoses de leur métier, qui se comptent ici sur les doigts de la main, si tant est qu'ils existent.
Bien sûr, les renversements sont plus difficiles à enseigner ainsi que les targetets et pas avec ZZ bien sûr parce que ZZ attrape les extremums pas du tout où la majeure a commencé ou fini de presser le prix. Les coudes (genoux) des points ZZ, ne sont généralement pas remarquables pour les distinguer dans l'espace des caractéristiques.
La poursuite de la tendance n'est pas une chose évidente car il existe une erreur de prédiction qui met la tendance en pièces.
Voir mon message ci-dessus. Ne pas suivre la tendance, mais prévoir les profits futurs. Prévoir et attendre.
Prévoyez-vous le prix ou travaillez-vous en fonction du mouvement ? Le MO prédit-il l'évolution future du prix ou l'algorithme suit-il une tendance ?
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans mon profil. Cela signifie que vous téléchargez le produit et obtenez un accès immédiat à toutes les données historiques disponibles.