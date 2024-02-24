L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2616

Rorschach #:
Les gars, ne soyez pas stupides. Prenons un exemple. Créer des cours basés sur le Prado ou autre. A une époque, les filtres numériques, MESA, FATL, SATL étaient un sujet brûlant, maintenant vous pouvez attraper un haip sur des grilles, l'essentiel est de le présenter joliment.
Il existe déjà des experts qui donnent des cours sur ce thème, ils s'appellent même "hedge funds". Russe, d'ailleurs
 
Rorschach #:
Un thème bien connu : si vous ne pouvez pas le faire vous-même, enseignez aux autres.
 
elibrarius #:
+++

L'essentiel est d'avoir plus de pathos et de mystère... et un peu de science, et si vous ajoutez une pincée de purée, tout le forum priera pour vous... Et peu importe que les idées fuient dans la pratique... Ahahahaha, c'est un monde merveilleux...


"Une foule est un ensemble de personnes qui vivent par tradition et raisonnent par autorité."
 

J'ai posé une question intéressante sur le CV, si cela ne vous dérange pas d'y répondre.


pour promouvoir la question, il n'y a pas beaucoup de réponses.

mytarmailS #:

J'ai posé une question intéressante sur le CV, si cela ne vous dérange pas d'y répondre.


Traduisez les motifs en ensembles d'extrema et de distances relatives, comme le tracé d'une vague.
La calculatrice serait, dans une boucle, de parcourir un morceau de graphique et de mesurer les extrema à différentes échelles (données).
 
Maxim Dmitrievsky #:
Traduisez les motifs en ensembles d'extrema et de distances relatives, comme le balisage des vagues
.
beaucoup d'informations sont perdues si vous les convertissez en extrema, vous pouvez interpoler comme je l'ai fait dans l'exemple, mais je veux croire qu'il y a une meilleure façon...

Cliquez sur la flèche ! !! )

mytarmailS #:

beaucoup d'informations sont perdues si on le traduit en extrema, on peut utiliser l'interpolation comme je l'ai fait dans l'exemple, mais je veux croire qu'il y a une meilleure façon...

Je ne suis pas connecté et je suis sur mon téléphone, je le ferai plus tard dans la soirée.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Je ne suis pas enregistré là-bas.
Vous devriez, il y a des tonnes de connaissances et des personnes intelligentes à qui demander et les réponses seront réelles et applicables, pas des "il y a toutes sortes de trucs ou je sais comment le faire mais c'est un grand secret", vous comprenez.
mytarmailS #:
Je sais, Google fait souvent apparaître des liens vers des sujets qui s'y trouvent, mais je n'ai rien écrit moi-même.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Je n'écris pas souvent non plus, je lis plus souvent...
Je cherche simplement un site et je lis les questions et les réponses des gens, et pas seulement ce site, il y a aussi des sites purement sur les quanta.


Je suis allé sur quant.stackexchange par exemple.

vous tapez réseau neuronal dans le moteur de recherche

etlire des questions sur les réseaux neuronaux et des réponses intelligentes.


Vous obtenez également des réponses intelligentes. Pas de bêtises, tout est clair et précis, ils vous donnent un "moins" pour une écriture inintelligente.

