Les gars, ne soyez pas stupides. Prenons un exemple. Créer des cours basés sur le Prado ou autre. A une époque, les filtres numériques, MESA, FATL, SATL étaient un sujet brûlant, maintenant vous pouvez attraper un haip sur des grilles, l'essentiel est de le présenter joliment.
Un thème bien connu : si tu ne peux pas le faire toi-même, enseigne aux autres.
"Une foule est un ensemble de personnes qui vivent par tradition et raisonnent par autorité."
J'ai posé une question intéressante sur le CV, si cela ne vous dérange pas d'y répondre.
J'ai posé une question intéressante sur le CV, si cela ne vous dérange pas d'y répondre.
Traduisez les motifs en ensembles d'extrema et de distances relatives, comme le balisage des vagues
beaucoup d'informations sont perdues si vous les convertissez en extrema, vous pouvez interpoler comme je l'ai fait dans l'exemple, mais je veux croire qu'il y a une meilleure façon...
beaucoup d'informations sont perdues si on le traduit en extrema, on peut utiliser l'interpolation comme je l'ai fait dans l'exemple, mais je veux croire qu'il y a une meilleure façon...
Je ne suis pas enregistré là-bas.
En vain, il existe un abîme de connaissances et de personnes intelligentes auxquelles vous pouvez demander et la réponse sera réelle et applicable, pas "il y a toutes sortes de trucs ou je sais comment faire, mais c'est un grand secret", vous comprenez.
Je sais que Google y produit souvent des liens vers des sujets, mais je n'ai rien écrit moi-même.
Je suis allé sur quant.stackexchange par exemple.
vous tapez réseau neuronal dans le moteur de recherche
etlire des questions sur les réseaux neuronaux et des réponses intelligentes.
Vous obtenez également des réponses intelligentes. Pas de bêtises, tout est clair et précis, ils vous donnent un "moins" pour une écriture inintelligente.