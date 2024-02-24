L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2615
Allez, Renat n'a jamais rien dit... il a seulement "levé le pouce".
et je ne pense pas qu'il ait autre chose que des doigts.
C'est parti.
Vérifiez, pas de problème.
;)
Et pourtant, clairement et concrètement, au niveau de l'algorithme, pouvez-vous le dire ?
Je vais le répéter.
Non, tu l'as lu, de manière réfléchie.
juste trois posts là-haut (un lien vers un autre, puis un autre lien vers un troisième, trois posts au total)
écrivez-le et lisez-le jusqu'à ce qu'il vous frappe.après que je m'y sois mis moi-même, il m'a fallu 4 ans pour le développer et vous demandez un algorithme .....
A la vôtre.
Merci.
Un salon de discussion privé est attendu depuis longtemps
La discussion implique une communication active ou la recherche d'une solution ensemble, alors qu'ici, nous avons des personnes libres qui sont prêtes à lire, à prendre note et à dire qui a quel problème dans sa tête.
Maxim, c'est bien.
Comme on dit, je vous écoute attentivement.
Moi aussi, j'ai une évaluation et je peux la donner.
Ecoute, tu es toujours en train de chercher des idées et tu ne t'es pas encore arrêté.
Désolé, mais c'est la phase initiale, la phase de familiarisation.
Dans aucun d'entre eux, vous n'avez la moindre idée de l'impact des échanges réels sur la tarification.
Ce qui n'est pas le cas.........
https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092
