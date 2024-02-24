L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2613
Comme il est facile de le comprendre, tout s'est joué sur des systèmes de gaz inspirés de Timoshenko. Et c'est ainsi qu'il en est avec vous (les praticiens). Vous voulez parler de votre connaissance super exclusive du marché, mais le résultat est soit des platitudes évidentes, soit quelque chose dans l'esprit de la secte du "crash inévitable du dollar" ou des récits des "experts" sur les "lois vagues du marché".
La logique est que, sur la base des faits connus de tous, il existe un comportement plus permanent en matière de prix qui peut être appréhendé. Et tant qu'elle est prise par une minorité, il y a un espoir de profit). Et donc, bien sûr, c'est trivial et sur des spéculations ou des expériences d'ajustement. Mais c'est la façon dont beaucoup de gens vivent.))
Tout le monde a besoin d'un peu d'autoréflexion et d'autocritique. Sinon, tôt ou tard, tout se transformera en "cygne noir" sous la forme d'appels de marge dus à l'absence de stop-loss. Et il ne s'agit pas seulement de commerce)
ne discutez pas ;)
Pour dissiper tous les arguments, et pour ne pas garder l'ordinateur toujours allumé, aujourd'hui j'ai calculé à l'avance le comportement de mon système
et j'ai volontairement éteint le terminal hier.
ce que j'ai obtenu....
acheter USDCHF aurait dû ouvrir à 0,9196
Voyons voir :
Quelle saisonnalité ou mode opératoire, de quoi parlez-vous ?
Kotier sait à l'avance où et pourquoi il va.
Tout le monde a besoin d'un peu d'autoréflexion et d'autocritique. Sinon, tout se résumera tôt ou tard à des "cygnes noirs" sous la forme d'appels de marge dus à l'absence de stop-loss. Et il ne s'agit pas seulement de commerce).
Ce comportement ne peut certainement pas être qualifié de sans risque))))). Mais ce domaine et la pureté de l'expérimentation et la compréhension des détails sont trop éloignés simplement parce que c'est une propriété de l'environnement apparemment).
Alexei, ton compte a-t-il été détourné par webgopnik ?) bêtises.
Et voilà, même dans cette petite blague :
1) Aucune tentative d'argument ad rem - juste une tentative ad hominem
2) Le camarade que vous mentionnez semble être connu principalement comme le TC de nombreux grands fils de discussion, dont la plupart ont été supprimés. Je n'ai que trois fils de discussion sur des questions très spécifiques et un sondage qui a montré une attitude plutôt favorable à l'inondation parmi les membres du forum (en conséquence, je viens de rejoindre l'opinion majoritaire après ce sondage).
Donc, comme d'habitude - c'était juste une tentative d'accrochage sans base ou justification autre que le désir réel d'accrochage.
Oui, les niveaux existent, seuls les faibles d'esprit ne le reconnaissent pas.
ils n'existent pas seulement, ils peuvent être fabriqués....et comme tout le reste.
