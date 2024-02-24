L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2407
Discuter de quel modèle est le meilleur est un jeu d'enfant, j'ai eu ce genre de conneries il y a environ 7 ans.
comment générer de nouvelles fonctionnalités informatives - OUI
comment créer des fonctions de fitness objectives pour le marché - OUI
comment transformer les informations entrantes - OUI
comment créer des fonctions adaptées au marché - OUI
mais discuter de ce qui est mieux NS ou Forrest sur les mêmes données vides est juste FEIS PALM....
la différence d'erreur entre toutes les douzaines d'algorithmes MO différents est de 0,5 - 2%.
2% Carl !!! nous devons discuter de quelque chose qui donne un écart de 20-30%.
Si les signes sont informatifs, alors n'importe quelle AMO fonctionnera bien, le contraire est également vrai !!!!.
Ce sont les mots d'un homme qui ne comprend rien à ce qu'il discute dans ce fil depuis des ANNÉES.
"La différence d'erreur" sur un test avant entre larégression linéaire muette conventionnelle et NS peut être PLUS de 20-30% et ne pas être en faveur du réseau.
Et cela est facile à vérifier et à démontrer.
C'est pourquoi les réseaux sont la solution habituelle
Demo
Courbe bleue (GBP D1 - GBP LineReg), courbe orange(GBP D1 - GBP NN).
Echantillon d'apprentissage 2009-2020, prévision 2021.
Les variables indépendantes sont les mêmes.
Veuillez m'envoyer les données au format des signes, de la cible, des sorties des neurones, des sorties de la régression et des étiquettes, où trace est l'endroit où le test est effectué.
)Non, je ne peux pas réinitialiser les panneaux.
Pourquoi ?
Eh bien, c'est déjà mon savoir-faire.
Donc, si vous ajoutez une matrice de caractéristiques prêtes à l'emploi et une cible prête à l'emploi, cela révèle-t-il votre type de savoir-faire en matière de technologie ?
Dmitry, vous êtes un génie ! ))) Je ferais mieux d'aller lire un livre maintenant ...
Merci !