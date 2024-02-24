L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2364

mytarmailS:

Trouver une solution...))

prévisible...

J'ai déjà écrit comment éliminer la corrélation sérielle dans la fenêtre glissante jusqu'à presque zéro, lors de la préparation des données.

avec l'invariance d'échelle des signes/modèles n'a pas été jouée, on pourrait penser. Cela dépend de ce que l'on prend comme point de référence.

La méthode la plus simple consiste à modifier les attributs (par exemple, les périodes MAC) lorsque la volatilité change, etc. Il aura un effet similaire.
 
Maxim Dmitrievsky:

==========

Quant à la résolution du problème lui-même...

Je génère des règles en utilisant la régression grammaticale (génétique), chaque règle peut être considérée comme un événement, sans liaison avec des indices, juste une séquence de déclencheurs.

Comme ça.

 [1] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                               
 [2] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4"                                                                                                                          
 [3] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30"                                                                                                                           
 [4] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30"    
 [5] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2"                                                                                        
 [6] "LO <= 18 & CL >= -9.5"                                                                                                                               
 [7] "SMA10 >=  0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8"                                                                                            
 [8] "LO <= OP & LO <= 13.1"                                                                                                                               
 [9] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4"                                                                                                    
[10] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2"                                                               
[11] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10"                                                                                                                           
[12] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                                                
[13] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP"    
....
..
..


Si toutes les règles sont remplies lors d'un événement, vérifier s'il y a un rebond ou autre (ce qui est écrit dans la fonction de fitness)


Ces règles sont vraiment régulières et ont une durée de vie de 100-200 visites.

Les règles peuvent être combinées en ensembles (quelque chose comme Random Forest).


Mais tout ceci est terriblement gourmand en ressources, mais très prometteur, nous pouvons utiliser absolument n'importe quelle mathématique et architecture, et n'importe quelle cible grâce à la mise en forme.

Vous pouvez tout essayer si vous avez la puissance de calcul nécessaire.

les mêmes qu'avec les filtres saisonniers ou autres, mais les conditions sont plus complexes

pour le MoD, c'est bien, car les groupes d'exemples sont parfois similaires

 
mytarmailS:

Fourier, je prends la somme des n premières (2-5) harmoniques avec la plus grande amplitude.

Est-ce qu'il est ajusté à la parcelle à l'œil nu ?

 
mytarmailS:

Vous pouvez tout passer en revue, pour autant que vous ayez la puissance de calcul nécessaire.

Cette méthode est-elle plus rapide que l'arbre génétique que j'ai posté précédemment ou non ? Le résultat que je vois est le même - obtenir des feuilles et les combiner en groupes - j'ai déjà fait tout cela.

Je peux calculer moi-même ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats intermédiaires afin de les évaluer.

Ajouté : C'est vrai, il y a aussi une règle pour comparer un indicateur avec un autre - c'est vraiment nouveau - j'y pensais depuis longtemps.
Evgeny Dyuka:
La seule chose utile que Microsoft ait faite pour le monde est le VSCode.

Les décorateurs Python ne peuvent pas le corriger de manière interactive, je suis fatigué de leur envoyer des rapports de bug.

J'ai envoyé des rapports de bogue depuis deux ordinateurs et des personnes m'ont écrit).

 
Il est donc temps de passer à R)

A fresh start for R in VSCode
A fresh start for R in VSCode
  • Varun Guttikonda
  • medium.com
As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video...
 
différemment.

Non, il s'agit de règles fondamentalement différentes...

Les méthodes ne sont pas comparables"la programmation génétique" est une direction de méthodes dans laquelle certains programmes écrivent d'autres programmes, je l'ai juste implémentée sous forme de règles (peut être n'importe quoi)

L'arbre génétique est un cas particulier de l'arbre de conception avec une saveur d'algorithme génétique. c'est-à-dire le chapeau habituel inapplicable parce que l'entrée va à X,Y avec une liaison aux index.

il pourrait y avoir n'importe quoi

 
Ce que vous mettez dedans, c'est ce que vous obtenez.

OK, j'ai compris, tu n'as pas besoin d'aide.

