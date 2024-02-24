L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2363
et j'ai regardé dans mon portefeuille - pas de trace d'argent non plus...
Il est temps de tordre à nouveau les jauges pour la ferraille...
Oui, la prochaine grande découverte - les systèmes sans indicateurs (dans le sens où il n'y a pas d'indicateurs qui comptent sur chaque barre).
D'ailleurs, l'exemple le plus simple est le zigzag, si on le comprend non pas comme une ligne brisée, mais simplement comme une liste de sommets.
Cela semble raisonnable. MAIS ! quels que soient les traits que vous prenez, ils seront toujours les n dernières valeurs, même si n-> infini, simplement parce que les valeurs futures des traits ne peuvent pas être prises).
En principe, il n'y a donc rien de nouveau, juste une collection d'attributs, même si on y met l'horoscope lunaire de Biden.
Imaginons qu'il existe une tendance sur le marché.
Par motif, j'entends une structure complexe et répétitive.
Un modèle est constitué d'une séquence d'"événements". Un événement est une règle ou un groupe de règles.
Un événement a 3 paramètres : prix, temps, valeur.
Il est inutile de considérer une séquence dans les indices car le marché n'est pas stationnaire. Tout ce que l'on peut considérer est l'ordre des événements et leurs paramètres.
Voici un exemple
Le même schéma sur un marché non stationnaire
Donc la tâche est de trouver ce modèle
J'ai oublié de dire qu'il y a un événement que nous ne connaissons pas, nous devons le trouver.
Trouver une solution))
L'exemple est exactement le même que celui du post d'Alexey ci-dessus, pendant que vous écriviez le vôtre :).
Je ne sais pas, si tu penses que tout le monde travaille avec des indicateurs, ce n'est pas le cas. Rien de nouveau dans votre description, tous les MO-ers utilisent depuis longtemps cette notation et bien d'autres et leurs mélanges.
Je ne critique pas, j'essaie simplement de comprendre ce qui est nouveau et d'en tirer des avantages/idées pour moi-même.
L'essentiel est de définir des modèles TA (il faut bien commencer quelque part :) ) comme exemples primaires, les exécuter à travers l'histoire, les moments les plus gênants à montrer et 3-5 boutons pour me classer, donc ça devrait être amusant) Je ne pense pas que le bénéfice apparaîtra tout de suite, probablement tout le monde a déjà exécuté les modèles et j'ai commencé à écrire en mql, ~55% maximum.
Mais le processus lui-même devrait être collant et peut-être que d'autres idées surgiront.ap : voici une idée - vendre de tels jouets sur le marché, comme deviner quel motif le réseau neuronal a trouvé ici, etc.)
ZZ est l'un des millions de types d'événements, ce n'est pas un exemple de recherche de modèles, ce qu'Alexey a dit que j'ai fait avec ZZ et les filets il y a environ 4 ans.
Rien de nouveau dans votre description, tous les spécialistes du MO utilisent cette notation et bien d'autres et leurs mélanges depuis longtemps.
Tous les MO-ers utilisent la matrice de caractéristiques "X" et la réponse "Y".
Une matrice de caractéristiques est une fenêtre coulissante de taille fixe.
Comment ça se passe ? On trouve beaucoup de modèles ? ))
Pas un seul expert en MO n'en a encore trouvé et il n'en trouvera jamais, même si vous vous entraînez au GPT-6.
De plus, je n'ai pas trouvé d'algorithme sur le net qui puisse trouver ce genre de choses d'emblée.
Je ne critique pas, j'essaie simplement de comprendre ce qui est nouveau et de trouver des idées utiles pour moi-même.
Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'existe pas de tel algorithme (du tout), mais seulement un algorithme capable de trouver quelque chose sur le marché...
Je vois deux réalisations, je suis intéressé par les idées des experts ;))
L'essence de cela est de définir des modèles TA (il faut commencer à barboter avec quelque chose :) ) comme exemples primaires, les exécuter à travers l'histoire, les moments les plus tordues à montrer et 3-5 boutons pour me classer, et cela devrait être amusant à exécuter, je ne pense pas que le bénéfice apparaîtra à la fois, les modèles ont probablement été exécutés par tout le monde, et j'ai commencé à écrire en mql, ~55% maximum.
Il serait utile de faire un calcul de l'importance de la différence entre le résultat et le SB. On pourrait choisir un paramètre - par exemple le nombre total de motifs trouvés par segment et voir s'il est atypique pour la période de saturation. Il n'est guère possible de calculer analytiquement la distribution du paramètre pour le SB, il est donc utile d'appliquer la méthode de Monte Carlo. A partir du prix, de nombreuses réalisations de SB sont construites en mélangeant aléatoirement les incréments et pour chaque réalisation, la valeur du paramètre est calculée. Nous obtenons un grand échantillon, par rapport auquel nous examinons la valeur du paramètre obtenu pour le prix initial. S'il est fortement décalé vers une extrémité de l'échantillon, ce modèle nécessite une étude plus détaillée.
Je n'ai même pas pris la peine de relire ce qui a été discuté ! Les gars ! définissons les COMPRÉHENSIONS dans ce fil, sinon nous allons tous errer dans notre propre brouillard !
1. Normalisation des entrées ? qu'est-ce que c'est, je l'ai simple - j'ai réussi à le plier par les mathématiques dans les limites (0,1) ,(-1,+1)
2. factorisation des sorties ? c'est assez difficile à faire((((((((
que dois-je faire ? le système doit échanger !
ça veut dire soit :
1. Prédire le PRIX - ce qui, à mon avis, est le plus difficile !
2. Prédit EVENT - (-1)(0)(+1) - qui est également contestable))))
3. Prévoit l'événement - pas de cas d'un niveau spécifique de bouchon ?????????
oui ce n'est que le début !!!!
Tout cela jusqu'à présent ***, AVEC QUELLE FITNESS ?