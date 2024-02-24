L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2353
pas possible en forex )puis, si vous abordez d'autres sujets dans le livre, il y aura encore plus de problèmes.
Devrions-nous compter séparément les offres et les demandes, puis les combiner d'une manière ou d'une autre ? Probablement, cela n'aura aucun sens.
Cela semble logique, car elle a déjà été polluée par trop de poussière).
Peut-être qu'au lieu d'un charivari, nous devrions faire quelque chose de plus significatif). Par exemple,prenez quelque chose du Prado à part. L'idée des barres de déséquilibre semble intéressante, mais je ne comprends pas comment elle peut être appliquée au forex.
Existe-t-il une traduction du Prado en russe ?
Existe-t-il une traduction russe du Prado ?
Il existe, mais c'est mieux en anglais - le récit est concis et compliqué, il faut aller chercher les détails dans les articles, que personne ne traduira en russe.
Quel est l'intérêt de son livre alors ?
;))
il contient des informations utiles sur le rééchantillonnage et l'apprentissage de la forêt aléatoire. En général, c'est un bon outil pour se familiariser avec différentes méthodes.
Devrions-nous compter séparément les offres et les demandes, puis les combiner d'une manière ou d'une autre ? Le plus souvent, ce serait un non-sens.
Cela semble logique, car elle est assez polluée).
je ne sais pas quel genre de rêve il a fait sur de telles transformations mais elles n'ont de sens que lorsqu'elles ont un sens) sinon le même Renko
Je ne sais pas quel rêve il a fait de telles transformations, mais elles n'ont de sens que lorsqu'elles ont réellement un sens ; sinon, c'est le même renko.
Je ne sais pas. Mais celui qui veut être comme Prado, doit penser comme Prado.)
Oui, cela ressemble à un Renko mais il y a aussi des associations avec CUSUM.
Comment améliorer la prévisibilité des séries chronologiques?
En utilisant la classification en zigzag comme exemple...
Normalisation de la volatilité
0) créer un vecteur vide
1) suivre le prix dans une fenêtre glissante de taille n
2) normaliser les prix dans la fenêtre glissante dans la gamme 0-1
3) écrire la différence de la dernière valeur normalisée avec la précédente dans le vecteur vide
4) faire la somme cumulative sur le vecteur
Code P, avec iterpolation NA si disponible
fonction auxiliaire de normalisation
Voici ce que nous obtenons, la ligne rouge est le prix, la ligne bleue est normalisée en fonction de la volatilité.
Comme nous pouvons le constater, la série possède toutes les propriétés des prix, mais ses caractéristiques sont plus stables.
Essayons de comparer la qualité de la classification des pentes de NW
la cible - la déclinaison de WP
signes - une douzaine d'indicateurs standard
AMO - forrest , avec les mêmes paramètres et sids
trace 10k , test 10k
prévision au prix standard
prévision à prix modifié
Je vous invite à spéculer !!!!!
Suggérez-vous qu'il est temps de quitter le nid familial du forex de détail ?
Il y a un sens à rester s'il y a une petite machine qui peut augmenter le dépôt en un mois, dans tous les autres cas il est plus facile de travailler dans un autre endroit.
